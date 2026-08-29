NESREĆA U PIROVCU
Poginuo vlasnik kultnog zadarskog kafića i humanitarac: Pijani vozač pretjecao preko pune crte pa se zabio u njegov auto
U teškoj prometnoj nesreći na državnoj cesti D8 u Pirovcu poginuo je Zlatko Plazonjić, vlasnik zadarskog D8 Rock Cafea i dopredsjednik Moto kluba Beštije.
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Zlatko Plazonjić smrtno je stradao u prometnoj nesreći koja se dogodila noćas, 29. kolovoza oko 1.35 sati na državnoj cesti D8 u Pirovcu, javlja Zadarski list.
Prema policijskom očevidu, nesreću je skrivio 34-godišnji vozač koji je osobnim automobilom virovitičkih registarskih oznaka upravljao pod utjecajem alkohola. Vozio je neprilagođenom brzinom, a potom je preko pune crte pokušao pretjecati više vozila.
Pritom nije vodio računa o prometu iz suprotnog smjera te je ugrozio druge sudionike u prometu. Kako bi izbjegao izravan sudar s vozilom koje mu je dolazilo ususret, naglo je skrenuo udesno i prednjim dijelom svojeg automobila udario u stražnji dio vozila zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao Plazonjić.
Nakon udara Plazonjićev automobil izletio je s kolnika i udario u metalni stup javne rasvjete. Automobil 34-godišnjaka pritom se zanio na suprotnu prometnu traku, gdje je udario u bočnu stranu vozila šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 18-godišnjak.
Plazonjić je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće, dok je 34-godišnji vozač prevezen u Opću bolnicu Šibenik.
Očevidom je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku. Policija će kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom nastaviti nakon što bude otpušten iz bolnice.
Kultni zadarski kafić
D8 je pod Plazonjićevim vodstvom, navodi Zadarski list, prerastao okvire običnog kafića. Postao je mjesto okupljanja bajkera, glazbenika i ljubitelja rock’n’rolla, a u njemu su se održavali koncerti, predstavljali domaći i gostujući bendovi te organizirala humanitarna druženja.
Mnogima je taj lokal bio poput drugog dnevnog boravka, dok je Plazonjić goste dočekivao bez velike pompe, ali s prepoznatljivom energijom i osjećajem pripadnosti.
Snažan trag ostavio je i u Moto klubu Beštije, čiji je bio dopredsjednik. Sudjelovao je u brojnim humanitarnim akcijama, među ostalim u prikupljanju pomoći za bolesnu djecu i obitelji kojima je pomoć bila potrebna, kao i u dugogodišnjem darivanju mališana iz Dječjeg vrtića Latica.
Beštije su pomagale i pri selidbama vrtića, obilazile skloništa za napuštene životinje te poticale njihovo udomljavanje, a Plazonjić je i sam udomio više životinja.
"Kada god nekome treba pomoć, mi smo tu", rekao je Plazonjić u jednom od razgovora za Zadarski list, opisujući ono što je smatrao pravim smislom djelovanja Beštija.
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