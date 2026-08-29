Poginuo vlasnik kultnog zadarskog kafića i humanitarac: Pijani vozač pretjecao preko pune crte pa se zabio u njegov auto

Snažan trag ostavio je i u Moto klubu Beštije, čiji je bio dopredsjednik. Sudjelovao je u brojnim humanitarnim akcijama, među ostalim u prikupljanju pomoći za bolesnu djecu i obitelji kojima je pomoć bila potrebna, kao i u dugogodišnjem darivanju mališana iz Dječjeg vrtića Latica.