Predstavljali se kao policajci i pljačkali umirovljenike, uhićeni su

Nakon što je dvije od njih tri uspio dovesti u zabludu, svo troje počinitelja su osobnim automobilom kojim je upravljala 39-godišnjakinja došli do adrese oštećenih. Dok ih je osumnjičeni 34-godišnjak i dalje držao na telefonu i s njima razgovarao kako bi ih ometao i održavao u zabludi, osumnjičeni 38-godišnjak je odlazio u stan, gdje se, također, predstavio kao policijski službenik. Ženama je pokazivao lažni etui s grbom policije pod izgovorom kako novac treba provjeriti i fotografirati. Potom bi novac odnio u osobni automobil i otuđio ga.