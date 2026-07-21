utopili se
Tragičan epilog: U Savi pronađena tijela trojice stranaca
N1 Info
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21. srp. 2026. 10:54>
12:04
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Nažalost, završena je potragom za trojicom nestalih stranaca. Prvo su u rijeci Savi pronađena dva, a potom i treće tijelo nestalih osoba, objavio je RTL Danas.
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Riječ je o tri strana državljana koja su, prema dostupnim informacijama, u nedjelju oko 16 sati ušla u rijeku Savu na području Okunšćaka u općini Rugvica nakon što su napravili roštilj, navodi RTL.
Prema dosad poznatim informacijama, radi se o državljanima Egipta.
Okolnosti nesreće još se utvrđuju.
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