Policajka odavala podatke glasača iz sustava MUP-a, USKOK pokrenuo istragu

Potom je tako pribavljene podatke koji nisu javno objavljivi i kojima nije dozvoljen pristup osobama izvan sustava MUP-a, u 66 navrata dostavljala Kristini Bistričić te u 16 navrata Pari Vidolinu, a sve kako bi se na temelju njih osiguralo što veći broj glasova listi koju je tada predvodio Fabijanić.