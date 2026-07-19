uhićena dvojica
Velika zapljena u Igranama: Oružje, eksploziv i razne vrste droga
Policija je u Igranima u akciji suzbijanja zloporaba droga i sprječavanja njene prodaje uhitila dva muškarca kod kojih je pronađena droga, a kod jednog od njih i veća količina oružja i streljiva, izvijestili su nedjelju iz PU splitsko-dalmatinske.
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U akciji koju je policija provela u petak na području Igrana od tri je osobe oduzet metamfetamin, jedna je osoba privedena pritvorskom nadzorniku zbog počinjenja dva kaznena djela, a jedna osoba je zadržana u policijskoj postaji do prestanka djelovanja opojnog sredstva.
Kod uhićenog 20-godišnjeg muškarca, koji je uhvaćen s manjom količinom metamfetamina, policija je u nastavku istraživanja u pretrazi doma kojeg koristi pronašla i veću količinu oružja i streljiva.
Oduzeli su mu poluautomatsku pušku, pušku s užlijebljenim cijevima, pištolj, zračnu pušku, kundak od zračne puške, cijev od puške. Uz to je zaplijenjeno i 177 komada puščanog streljiva, 41 komad pištoljskog streljiva, 38 komada malokalibarskog streljiva, 4 detonatorske kapisle, 4 sporogoreća štapina pojedinačne dužine 10 metara (ukupno 40 metara) i 30 grama crnog baruta.
Od 20-godišnjaka je, također, oduzeta i vrećica s 21 gramom marihuane i vrećica s 15 grama psilocibinskih gljiva.
Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 20-godišnjak počinio kaznena djela Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari i Neovlaštena proizvodnja i promet drogama te je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.
Dvadesetogodišnjak je i ranije prijavljivan zbog istovrsnog djela za koje mu je podignuta optužnica i kazneni postupak je u tijeku, priopćila je policija.
Policija je uhitila i privela na Županijski sud u Splitu 29-godišnjeg muškarca od kojeg je, također, oduzet metamfetamin, a za kojim je bila raspisana potraga zbog neizvršavanja obveza mjera opreza koje mu je odredio Županijski sud u Splitu.
Taj je muškarac do sada pet puta kazneno prijavljivan, a posljednji put u veljači 2026. godine kada je i predan pritvorskom nadzorniku zbog kaznenih djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i Omogućavanje trošenja droga.
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