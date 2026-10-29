OPTUŽIO VLASTITU AGENCIJU
Agent DEA-e upozoravao na smrtonosnu drogu? "Šefovi me nisu slušali, dopustili su da fentanil završi na ulicama!"
Iskusni agent američke Agencije za suzbijanje droga (DEA) optužio je vlastitu agenciju da je godinama dopuštala da milijuni potencijalno smrtonosnih tableta fentanila dospiju na ulicu, unatoč upozorenjima da takva praksa ugrožava živote.
"Tri godine upozoravam svoje nadređene u DEA-i da dopuštamo da opasne količine fentanila dospiju na ulicu, a ne činimo ništa da to zaustavimo. Nisu me slušali", rekao je Howell u svom prvom televizijskom intervjuu.
Howell tvrdi da je agencija, zadužena za provedbu saveznih zakona o drogama, dopustila da milijuni tableta fentanila završe u rukama trgovaca drogom. Riječ je o istražnoj taktici poznatoj kao letting drugs walk, pri kojoj istražitelji dopuštaju osumnjičenima da distribuiraju drogu kako bi potom pratili njezin put i izgradili veće slučajeve protiv krijumčara.
Međutim, zbog iznimne smrtonosnosti fentanila, Howell smatra da takva praksa donosi više štete nego koristi.
"Da, mi u DEA-i dopuštali smo da droga dospije na ulicu. Razlika je u tome što nam je rečeno da to ne radimo s fentanilom", rekao je.
Zaplijenili tisuće tableta, a zatim dobili ukor
Howell je 2023. sudjelovao u timu koji je iz zraka pratio osumnjičenika u Albuquerqueu, u saveznoj državi Novi Meksiko. Snimke koje je CBS News dobio od istražitelja kongresnog Odbora za nadzor prikazuju osobu koja bijelim terenskim vozilom dolazi po dijete.
"Znali smo da nećemo dopustiti da droga završi na ulici ili u kući kada smo znali da je dijete u automobilu", rekao je Howell. Agenti su crnim kamionetom zaustavili vozilo, osigurali dijete i priveli osumnjičenika.
"Uzeli smo mu drogu. Uzeli smo mu pištolj. Bio je u malom pretincu ispod sjedala na kojem je sjedilo dijete", ispričao je Howell. Prema njegovim riječima, u vozilu su pronašli između 6000 i 7000 tableta fentanila.
Ipak, umjesto da naiđu na odobravanje zbog uklanjanja droge s ulice, agenti su, tvrdi Howell, zbog toga bili ukoreni.
"Mislili smo da će Ured američkog državnog odvjetnika za okrug Novi Meksiko biti zadovoljan", rekao je. "Umjesto toga, pozvali su nas u svoj ured i izgrdili. Bili su sasvim spremni dopustiti da taj fentanil ode u kuću s djetetom."
Državni odvjetnik tužio saveznu vladu
Howellova prijava zviždača prvi je put objavljena u lipnju prošle godine, kada su o njoj izvijestili Associated Press i Albuquerque Journal.
Glavni državni odvjetnik Novog Meksika Raúl Torrez u međuvremenu je tužio saveznu vladu zbog prakse kojom se dopušta da fentanil dospije do kupaca kako bi se pratili njegovi distributeri.
"Ne može se izbjeći zaključak da je pogoršanje situacije u Novom Meksiku izravno povezano s praksom dopuštanja da fentanil završi na ulicama ove zajednice", rekao je Torrez.
U širem području Albuquerquea proglašeno je izvanredno stanje zbog porasta broja poziva hitnim službama povezanih s predoziranjem fentanilom.
Istraga o navodima još traje
DEA i američko Ministarstvo pravosuđa odbili su zahtjev CBS Newsa za intervju. Ministarstvo je, međutim, u pisanom odgovoru navelo da je nakon prijave zviždača zatražena neovisna istraga.
"Kad se ovaj zviždač javio, ravnatelj DEA-e Cole odmah je zatražio neovisnu istragu koju provodi glavni inspektor Ministarstva pravosuđa. Istraga je još u tijeku i ne možemo komentirati njezin trenutačni status", stoji u priopćenju.
DEA je također poručila da će provesti promjene ako se utvrdi da su potrebna poboljšanja.
Howell upozorava na posljedice širenja droge u zajednici. "Naš grad uništava ova droga", rekao je. "Zato smo ovdje i zato želim ovo poručiti ljudima."
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