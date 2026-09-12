Policija objavila detalje nesreće u Krapini u kojoj je poginula jedna osoba

U petak u 17,25 sati, na državnoj cesti DC-1 kod Krapine, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Očevidom je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva, u suradnji s policijom, a utvrđeno je kako je do prometne nesreće došlo kada je 40-godišnji hrvatski državljanin, upravljajući osobnim automobilom iz smjera Krapine prema Đurmancu, u desnom zavoju iz neutvrđenog razloga prešao preko središnje pune crte na prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera.