KOBNO PRETJECANJE
Policija objavila detalje nesreće u Krapini u kojoj je poginula jedna osoba
Do prometne nesreće sinoć kod Krapine u kojoj je smrtno stradala jedna osoba došlo je nakon što je osobno vozilo udarilo u kamion koji se kretao suprotnim trakom, izvijestila je u subotu Krapinsko-zagorska policija objavljujući nakon očevida detalje te teške prometne nesreće
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U petak u 17,25 sati, na državnoj cesti DC-1 kod Krapine, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Očevidom je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva, u suradnji s policijom, a utvrđeno je kako je do prometne nesreće došlo kada je 40-godišnji hrvatski državljanin, upravljajući osobnim automobilom iz smjera Krapine prema Đurmancu, u desnom zavoju iz neutvrđenog razloga prešao preko središnje pune crte na prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera.
U tom trenutku iz suprotnog smjera naišao je skup vozila kojim je upravljao 61-godišnji državljanin Republike Bugarske. Unatoč kočenju, došlo je do sudara osobnog automobila i teretnog automobila, navodi se u priopćenju.
U prometnoj nesreći 40-godišnji vozač osobnog automobila smrtno je stradao na mjestu događaja, a tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi obdukcije.
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