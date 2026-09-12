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PROGNOZA DHMZ-A

Evo kakvo nam vrijeme meteorolozi predviđaju za vikend

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Hina
|
12. ruj. 2026. 09:28
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Sunčano
Ilustracija / Unsplash

Većinom sunčano očekuje Hrvatsku u subotu, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) i dodaju da će se najviša dnevna temperatura kretati između 19 i 24, a na Jadranu od 25 do 29 Celzijevih stupnjeva.

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Ponegdje uz umjerenu naoblaku, uglavnom u unutrašnjosti i na krajnjem jugu moguće je malo kiše ili pljusak.

Ujutro mjestimice u unutrašnjosti ima magle.

Vjetar će biti uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu slaba i umjerena, mjestimice i jaka bura, većinom podno Velebita s olujnim udarima.

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