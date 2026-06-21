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protiv vozača kaznena prijava

Policija objavila detalje teške nesreće na Ljubljanskoj aveniji: Dvije osobe ozlijeđene

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Hina
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21. lip. 2026. 13:07
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13.02.2018., Porec Na dijelu drzavne ceste D-75 kod Vranica doslo je do prometne nesrece u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. U tijeku je policijski ocevid. rPhoto: Dusko Marusic/PIXSELL
Dusko Marusic/PIXSELL/Ilustracija

Dvije su osobe teško ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se dogodila u 1,15 sati na Ljubljanskoj aveniji, na Trešnjevci, a protiv 37-godišnjeg vozača koji je nesreću izazvao bit će podnesena kaznena prijava, izvijestila je u nedjelju zagrebačka policija.

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Nesreća se dogodila kada je 37-godišnjak osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka vozio Ljubljanskom avenijom prema zapadu, a u vozilu su se nalazile i 53-godišnja te 19-godišnja putnica.

Prema policijskom izvješću, vozač nije prilagodio brzinu osobinama ceste i vidljivosti zbog čega je naletio na lijevu bočnu stranu automobila virovitičkih registarskih oznaka kojim je upravljao 24-godišnjak, a koji se kretao istim smjerom desnom prometnom trakom.

Od siline udara automobil 24-godišnjaka odbačen je u zaštitnu ogradu, dok se vozilo 37-godišnjaka u nekontroliranom kretanju prevrnulo i udarilo u stup javne rasvjete.

U nesreći su teško ozlijeđeni 37-godišnji vozač i 53-godišnja putnica. Vozaču je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, a putnici u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Policija je izvijestila da će protiv 37-godišnjaka Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeti kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

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Teme
prometna nesreća zagreb

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