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vozio u suprotnom smjeru

Policija objavila detalje teške nesreće na zagrebačkoj obilaznici, auto nakon niza sudara prepolovljen

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17. ruj. 2026. 11:58
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Kilometarska kolona blokiranih vozila u guzvi zbog prometne nesrece na obilaznici. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Marko Seper/PIXSELL

Zagrebačka policija objavila je detalje teške prometne nesreće koja se jučer dogodila na zagrebačkoj obilaznici, a u kojoj je poginuo 39-godišnji vozač, dok je jedna osoba teško ozlijeđena.

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Prema policiji, 39-godišnjak je Peugeotom zagrebačkih oznaka prelazio iz desne u lijevu prometnu traku, a da se prethodno nije uvjerio da to može učiniti sigurno. Tom je prilikom udario u teretni automobil kojim je upravljao 51-godišnjak.

Vozač Peugeota nakon sudara nije se zaustavio, već je nastavio prema jugu. Kod Ivanje Reke sišao je s autoceste, a 51-godišnji vozač teretnog vozila krenuo je za njim.

Zaustavili su se na kraku 11, gdje je 39-godišnjak pokušao voziti unatrag, pri čemu je udario u zaštitnu ogradu. Potom je ponovno krenuo naprijed, polukružno se okrenuo i uključio na autocestu A3, ali u suprotnom, odnosno zabranjenom smjeru.

Nastavio je voziti prema jugozapadu, a kod 38. kilometra naletio je na VW Golf kojim je upravljao 51-godišnjak. Vozač Golfa pokušao je izbjeći sudar, no njegovo je vozilo odbačeno na rubni kamen i zaštitnu ogradu.

Peugeot je nakon sudara nastavio nekontrolirano kretanje te se sudario s teretnim vozilom DAF s prikolicom. Od siline udara automobil se prepolovio, a njegov stražnji dio odbačen je na drugu prometnu traku. Na njega je potom naletio i teretni MAN čiji je 23-godišnji vozač također pokušavao izbjeći sudar.

Vozač Peugeota, 39-godišnjak, poginuo je na mjestu nesreće. Vozač Golfa, 51-godišnjak, prevezen je u KBC Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Očevid su proveli zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu i zagrebački policajci. Zbog nesreće je istočni kolnik autoceste A3 u smjeru istoka bio potpuno zatvoren od 10:40 do 16:15 sati.

Tijelo poginulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, a kriminalističko istraživanje se nastavlja, objavila je policija.

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Teme
policija prometna nesreća zabranjeni smjer

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