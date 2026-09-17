Policija objavila detalje teške nesreće na zagrebačkoj obilaznici, auto nakon niza sudara prepolovljen

Peugeot je nakon sudara nastavio nekontrolirano kretanje te se sudario s teretnim vozilom DAF s prikolicom. Od siline udara automobil se prepolovio, a njegov stražnji dio odbačen je na drugu prometnu traku. Na njega je potom naletio i teretni MAN čiji je 23-godišnji vozač također pokušavao izbjeći sudar.