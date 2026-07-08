U Zagrebu
Policija oduzela Audi višestrukom prometnom prekršitelju, sud ga poslao u zatvor
Zagrebačka policija privela je 34-godišnjeg muškarca koji je bez položenog vozačkog ispita upravljao automobilom, a zbog niza prometnih prekršaja privremeno mu je oduzeto vozilo te mu je određen pritvor.
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Policijski službenici zagrebačke Mobilne jedinice prometne policije u ponedjeljak, 6. srpnja, oko 10:15 sati u Kanalskom putu na Peščenici zaustavili su osobni automobil slovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 34-godišnjak.
Provedenim nadzorom utvrđeno je da je muškarac vozio prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, odnosno bez položenog vozačkog ispita bilo koje kategorije.
Osim toga, tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, a kod sebe nije imao osobnu iskaznicu. Odbio je i testiranje na prisutnost droga, kao i stručni liječnički pregled koji uključuje uzimanje uzoraka krvi i urina radi analize.
Vozač uhićen, privremeno mu oduzet auto
Budući da je riječ o višestrukom počinitelju najtežih prometnih prekršaja, policija mu je privremeno oduzela osobni automobil marke Audi kojim je upravljao. Vozilo će ostati oduzeto do donošenja sudske odluke u prekršajnom postupku.
Muškarac je uhićen te je, uz optužni prijedlog, priveden nadležnom prekršajnom sudu. Policija je predložila da ga se proglasi krivim i izrekne mu kazna zatvora u trajanju od 60 dana. Također je predloženo trajno oduzimanje vozila u korist Republike Hrvatske.
Sud je okrivljeniku odredio zadržavanje do 15 dana, nakon čega je prevezen u zatvor u Zagrebu.
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