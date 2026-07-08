"nije uobičajeno"
Vještak o zatvaranju gradilišta u Zagrebu: U 26 godina rada nisam ovo doživio
Državni inspektorat zatvorio je jučer tri gradilišta u Zagrebu, uključujući i ono na križanju Savske i Vukovarske ulice, jednom od najprometnijih u gradu, gdje su vozila zapinjala među tramvajskim tračnicama.
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Na gradilištu na križanju Vukovarske i Savske zatraženo je postavljanje dodatne pomične ograde radi zaštite iskopa te ploče s podacima o gradilištu. Inspekcija je također zaustavila radove u Zvonimirovoj ulici, na dionici od Trga žrtava fašizma do Heinzlove, gdje su utvrđene nepravilnosti tijekom građenja.
Iz Grada Zagreba poručili su kako su gradilišta zatvorena zbog manjih propusta vezanih za zaštitu na radu. U pisanom priopćenju navode da je nalog inspektora za postavljanjem ograde i ploče uobičajena procedura.
S druge strane, u Državnom inspektoratu ističu da gradilišta nisu bila primjereno zaštićena ni ograđena. Naglašavaju da njihov posao time nije završen te da nastavljaju s inspekcijskim nadzorom.
Iako u Gradu kažu kako će nedostaci biti brzo uklonjeni, RTL neslužbeno doznaje da nastavak radova neće biti tako brz i jednostavan jer će Inspektorat provesti potpuni nadzor cjelokupne dokumentacije.
Sudski vještak: Zatvaranje zbog ograde nije uobičajeno
O cijeloj situaciji novinarki RTL-a Danas Kristini Čirjak govorio je sudski vještak za građevinu Ivan Martić, koji smatra da ovakva postupanja nisu uobičajena.
"Prema mojoj dugogodišnjoj praksi, gradilišta se u ovakvim situacijama u Hrvatskoj ne zatvaraju. U mojih 26 godina, koliko sam aktivno u građevinarstvu, nisam doživio da se ovako zatvori gradilište koje je problematično zbog izostanka građevinske ograde. U zakonu ne postoje odredbe koje bi rekle što je manji ili veći nedostatak ili propust. Nešto jednostavno nije napravljeno u skladu sa zakonom", pojasnio je Martić.
Na pitanje radi li se o političkom obračunu nakon incidenta sa službenim vozilom premijera, vještak je odgovorio oprezno.
"Kao vještak ne mogu se složiti s tako olako izrečenim tvrdnjama, no mogu ukazati da se svaka informacija može provjeriti. Postoji evidencija kako prijava tako i postupanja, od trenutka pisanja plana rada Inspektorata do izlaska inspektora na teren. Znači da se u službenoj evidenciji Inspektorata može utvrditi čak i koji dan i u kojem trenutku te na osnovi čega se izašlo na ovo gradilište", izjavio je Martić.
U zakonu ne postoje veći i manji propusti
Vještak je naglasio da zakon ne poznaje veće i manje propuste, već samo ispunjenje uvjeta.
"Izgledno je, a i jučer sam tu prolazio, da ne postoji gradilišna tabla postavljena na mjestu pravovremeno kako je odredio zakon i javno istaknuta na vidljivom mjestu. Isto tako, nedostaje ograda koja bi trebala ograničiti pristup gradilištu. Ovo što sad vidimo pretpostavljam da su neke izvanredne mjere nastale povodom zatvaranja, no to nije dovoljno ni primjereno ovom mjestu i ovakvim radovima", zaključio je Martić.
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