Vještak o zatvaranju gradilišta u Zagrebu: U 26 godina rada nisam ovo doživio

"Kao vještak ne mogu se složiti s tako olako izrečenim tvrdnjama, no mogu ukazati da se svaka informacija može provjeriti. Postoji evidencija kako prijava tako i postupanja, od trenutka pisanja plana rada Inspektorata do izlaska inspektora na teren. Znači da se u službenoj evidenciji Inspektorata može utvrditi čak i koji dan i u kojem trenutku te na osnovi čega se izašlo na ovo gradilište", izjavio je Martić.