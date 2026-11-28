DETALJI PUCNJAVE U DUBRAVI
Policija se oglasila o pokušaju ubojstva poduzetnika bliskog Zdravku Mamiću
U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti pokušaja ubojstva poduzetnika i osuđenika za utaju PDV-a Roberta Palića (58) koji se dogodio u petak oko 8,25 sati u Banatskoj ulici u Dubravi, izvijestila je u subotu Policijska uprava zagrebačka (PUZ).
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Policija je, ne navodeći žrtvin identitet, priopćila da je zasad nepoznati počinitelj iz vatrenog oružja ispalio nekoliko hitaca u smjeru Palića koji se u tom trenutku nalazio u svojem automobilu zagrebačkih oznaka.
Teško ozlijeđen u pucnjavi
Liječnička pomoć ozlijeđenom pružena je u KB Dubrava gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen, dok je zbog obavljanja očevida promet Banatskom ulicom bio obustavljen od 8,50 do 12,30 sati, dodao je PUZ.
Prema pisanju portala Index, Palić je ranjen dok je sjedio u svojem smartu koji je bio parkiran ispred njegove kuće u Dubravi.
Već bio meta napada, policijska zaštita mu ukinuta
Dodaju i da je Palić i u ožujku 2025. bio meta oružanog napada u Zagrebu te da u petak više nije imao policijsku zaštitu koju je privremeno dobio nakon prošlogodišnje pucnjave ispred ugostiteljskog objekta Mrak, također u zagrebačkoj Dubravi.
Nakon tog napada, Palić je dobio policijsku zaštitu koja ga je pratila pri dolascima na Županijski sud u Zagrebu gdje mu se sudilo zbog utaje poreza pri uvozu luksuznih automobila, pri čemu je državni proračun oštećen za 655.000 eura, a zaštita mu je u međuvremenu ukinuta.
Osuđen za utaju poreza i blizak odbjeglom Mamiću
Nakon što je u prosincu 2025. priznao krivnju za malverzacije pri uvozu vozila, Palić se nagodio s USKOK-om te je sporazumno osuđen na 11 mjeseci rada za opće dobro i novčanu kaznu od 150.000 eura, a obvezan je vratiti i 655.000 eura nepripadne imovinske koristi.
Prema USKOK-ovoj optužnici, Palić je od 2015. do 2018., zajedno sa sinom Robertom i zetom Antunom Berišićem, izbjegavao plaćanje PDV-a nakon fiktivne preprodaje luksuznih vozila i izdavanja lažnih računa.
Za vrijeme USKOK-ove akcije uhićenja članova osumnjičene skupine, Palić se nalazio na Tajlandu, a uhićen je naknadno u Beogradu te izručen Hrvatskoj. Portal Index piše da je Palić bio blizak s bivšim Dinamovim čelnikom Zdravkom Mamićem, odbjeglim osuđenikom za izvlačenje 116 milijuna kuna iz zagrebačkog nogometnog kluba.
Index podsjeća da je Palić javno prozivao UEFA-ina istražitelja Robina Bokšića, optužujući ga za namještanje utakmica.
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