Nakon što je u prosincu 2025. priznao krivnju za malverzacije pri uvozu vozila, Palić se nagodio s USKOK-om te je sporazumno osuđen na 11 mjeseci rada za opće dobro i novčanu kaznu od 150.000 eura, a obvezan je vratiti i 655.000 eura nepripadne imovinske koristi.