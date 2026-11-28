Open AI / ChatGPT

Ako ste koristili računalo krajem devedesetih ili početkom 2000-ih, vjerojatno se sjećate defragmentacije diska i šarenih kvadratića koji su se polako slagali na ekranu. Nekada dosadan postupak održavanja računala sada je postao glavna zvijezda besplatne internetske igre Defrag Tycoon 98.

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Igru je razvio Basementsoft, a objavljena je 22. studenoga na platformi itch.io.

Radnja nas vraća u vrijeme starih kućnih računala, sporih tvrdih diskova i Windowsa 98.

Zamislite obiteljsko računalo na kojem su datoteke razbacane posvuda, sestra je instalirala dvanaest igrica s konjima, a za pokretanje pasijansa potrebne su četiri minute.

Upravo takvo računalo dobivate na početku igre, a vaš je zadatak dovesti ga u red.

Klikanjem po karti tvrdog diska preslagujete razbacane podatke, oslobađate prostor i postupno ubrzavate računalo.

Što ste uspješniji, to više mogućnosti otključavate.

Možete kupovati bolje procesore, dodavati radnu memoriju i ugrađivati sve veće tvrde diskove, ali i koristiti programe koji će dio posla odrađivati umjesto vas.

Naravno, tu su i računalni virusi koje morate zaustaviti prije nego što se prošire.

Igra ima 13 postignuća, automatski sprema napredak, a posebnu nostalgičnu atmosferu stvaraju zvukovi starih tvrdih diskova.

Defrag Tycoon 98 potpuno je besplatan, ne zahtijeva instalaciju i može se igrati izravno u internetskom pregledniku, na računalu ili mobitelu.

Ako vam nedostaju stari Windowsi ili jednostavno volite neobične igrice, možda je vrijeme da ponovno pokrenete defragmentaciju.

Igru možete isprobati OVDJE.