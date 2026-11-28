uputili apel gradonačelniku
Mali iznajmljivači ogorčeni novim planom: Dubrovnik bi mogao ostati bez 70 posto privatnog smještaja
Potpredsjednica udruge „Spasimo male obiteljske iznajmljivače“ (SMOi) Hana Matić poručila je u subotu da je prijedlog Plana upravljanja destinacijom Dubrovnika restriktivan te da predviđa ukidanje gotovo 70 posto privatnog smještaja do 2030. godine.
Matić je u Dubrovniku na konferenciji za novinare pod nazivom „Dubrovnik bez malih iznajmljivača“ održanoj na zadnji dan javnog savjetovanja o tom planu, istaknula kako udruga SMOi traži njegove izmjene jer otvara mogućnost ne samo ograničavanja novih iznajmljivača, nego i ukidanja postojećih.
„Novim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti predviđena je obvezna rekategorizacija smještaja. Današnje trajno rješenje o iznajmljivanju u jednom trenutku će prestati vrijediti. A kako će iznajmljivači tražiti novo rješenje ako novih rješenja nema? Na taj način će se smanjivati privatni smještaj“, rekla je Matić.
Dodala je da je udruga SMOi predala opsežne primjedbe na plan.
„Naveli smo ih na 123 stranice, što je četiri puta više nego u slučajevima drugih planova. To govori koliko plan, nažalost, sadrži metodoloških pogrešaka koje ne bismo očekivali od jedne znanstvene institucije poput Sveučilišta u Dubrovniku. Analize su metodološki neobjašnjive, standardi nejasni, a prisutne su brojne proturječnosti i neutemeljeni zaključci“, izjavila je Matić.
Kao primjer navela je tvrdnje o nedovoljnoj kvaliteti privatnog smještaja koju treba poboljšati.
„Kao izvor za taj podatak navode se autori plana. S druge strane, analiza 194.000 recenzija za Dubrovnik pokazala je da je privatni smještaj za nijansu bolje ocijenjen od hotelskog. Na Bookingu privatni smještaj ima ocjenu 9,1, a hotelski smještaj 9,0 od 10, dok na Googleu privatni ima ocjenu 4,5, a hotelski 4,1 od 5. Dakle, nema temelja za takvu tvrdnju“, istaknula je Matić.
Dodala je da kod potrošnje nije presudno koliko prosječan gost troši, nego gdje troši.
„Prema posljednjem istraživanju TOMAS, kad se izuzme trošak smještaja koji je u hotelima znatno veći, prosječna potrošnja je gotovo jednaka. Međutim, gost privatnog smještaja troši na lokalne usluge, dok gost hotela novac troši u samom hotelu“, rekla je Matić.
Naglasila je da predloženi plan ne predviđa nikakva ograničenja za nekomercijalni smještaj, premda on u Dubrovniku obuhvaća 12.000 kreveta, u usporedbi s 18.000 kreveta u turističkom najmu.
„Nekomercijalni smještaj potpuno prolazi ‘ispod radara’. Riječ je o velikom broju, a nema nikakvih restrikcija. Restrikcije postoje samo za one koji posluju legalno, plaćaju porez i ne iznajmljuju na crno“, istaknula je Matić.
„Apeliram na gradonačelnika Frankovića da se prizove pameti i zaštiti svoje građane. Ne može se pod krinkom održivosti dovesti ljude na rub egzistencije. Nema održivog turizma bez malih iznajmljivača. Takav turizam je inkluzivan i uključuje interese lokalne zajednice“, poručila je Matić.
Upozorila je da se istodobno s ukidanjem ležajeva u privatnom smještaju planiraju novi hotelski projekti.
„Već dvije godine na to ukazujemo, a nedavno su i sami hotelijeri to priznali. Vlada sufinancira turističke objekte i proglašava ih strateškim projektima. A ti projekti po ‘mixed use’ modelu uključuju manji hotel i velik broj apartmana izgrađenih oko njega, koji će se prodavati. Investitori u Marinu Cavtat sami su priznali da projekt neće biti isplativ bez izgradnje dodatnih apartmana za prodaju u sklopu kompleksa“, istaknula je Matić.
Dodala je da je Vlada u posljednjih godinu dana isplatila 400 milijuna eura raznih potpora i sufinanciranja za hotele, a privatnim iznajmljivačima, hrvatskim građanima, nije dodijelila ništa.
„Radi li Vlada u interesu hrvatskih građana ili stranih korporacija? Zastupa li Ministarstvo turizma interese svih dionika u turizmu, među kojima su i mali iznajmljivači, ili samo velikih sustava, odnosno stranih investitora?“, upitala je Matić.
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