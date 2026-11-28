„Već dvije godine na to ukazujemo, a nedavno su i sami hotelijeri to priznali. Vlada sufinancira turističke objekte i proglašava ih strateškim projektima. A ti projekti po ‘mixed use’ modelu uključuju manji hotel i velik broj apartmana izgrađenih oko njega, koji će se prodavati. Investitori u Marinu Cavtat sami su priznali da projekt neće biti isplativ bez izgradnje dodatnih apartmana za prodaju u sklopu kompleksa“, istaknula je Matić.