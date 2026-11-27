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Pucnjava u Zagrebu, ranjen muškarac. Napadač u bijegu
Zagrebačka policija izvijestila je da je hicima iz vatrenog oružja ozlijeđen muškarac u Zagrebu. Do pucnjave je došlo oko 8:30 sati u Banatskoj ulici u Zagrebu.
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Muškarac je medicinski zbrinut. Mjesto događaja je osigurano i u tijeku je očevid kao i intenzivne mjere traganja za počiniteljem.
Promet Banatskom ulicom je obustavljen.
Kako piše Marin Dešković za Jutarnji list, upucan je Robert Palić, poduzetnik nedavno osuđen zbog porezne utaje kojega je nepoznati napadač u ožujku prošle godine u sačekuši ranio u noge.
Portal Index doznaje da je Palić jutros ranjen u dvorištu pred kućom te da više nije imao policijsku zaštitu, koju je dobio nakon prošlogodišnje pucnjave.
Podsjetimo, Palić je sa svojim sinom Robertom bio 2018. optužen zbog porezne utaje prilikom uvoza luksuznih automobila. Nakon godina suđenja u kojima je poricao krivnju, Palić se 29. prosinca prošle godine iznenada odlučio nagoditi s USKOK-om te priznati krivnju, a isto je učinio i njegov sin te gotovo svi ostali okrivljenici u tome slučaju.
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