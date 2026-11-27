Podsjetimo, Palić je sa svojim sinom Robertom bio 2018. optužen zbog porezne utaje prilikom uvoza luksuznih automobila. Nakon godina suđenja u kojima je poricao krivnju, Palić se 29. prosinca prošle godine iznenada odlučio nagoditi s USKOK-om te priznati krivnju, a isto je učinio i njegov sin te gotovo svi ostali okrivljenici u tome slučaju.