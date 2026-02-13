Policijski pas Rea u Mercedesu otkrio 5,7 kg kokaina

Policijski službenici Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke, u suradnji s policijskim službenicima Mobilne jedinice prometne policije Ravnateljstva policije, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.



Zagrebačka policija izvijestila je da je provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je osumnjičeni, protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, na za sada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje nabavio veću količinu kokaina, kojeg je potom prevozio skrivenog u svom automobilu.



Sve se odigralo u četvrtak oko 15.10 sati na Ljubljanskoj aveniji kad su policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije zaustavili osobni automobil marke Mercedes šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 35-godišnjak.

