ZAGREBAČKA POLICIJA
Policijski pas Rea u Mercedesu otkrio 5,7 kg kokaina
Policijski su službenici posumnjali na nezakonito postupanje vozača Mercedesa šibenskih registarskih oznaka, a na mjesto zaustavljanja vozila potom su izašli i policijski službenici sa službenim psom Reom koja je zatim u automobilu 35-godišnjaka detektirala drogu.
Policijski službenici Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke, u suradnji s policijskim službenicima Mobilne jedinice prometne policije Ravnateljstva policije, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.
Zagrebačka policija izvijestila je da je provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je osumnjičeni, protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, na za sada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje nabavio veću količinu kokaina, kojeg je potom prevozio skrivenog u svom automobilu.
Sve se odigralo u četvrtak oko 15.10 sati na Ljubljanskoj aveniji kad su policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije zaustavili osobni automobil marke Mercedes šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 35-godišnjak.
Posumnjali su na nezakonito postupanje vozača, a na mjesto zaustavljanja vozila potom su izašli i policijski službenici sa službenim psom Reom koja je zatim u automobilu 35-godišnjaka detektirala drogu.
Pretragom automobila, obavljenom temeljem sudskog naloga, policijski su službenici ispod mjenjača vozila pronašli ukupno 5.724,2 grama kokaina pakiranog u sedam plastičnih omota.
Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnijeta Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.
