Oglas

ZAGREBAČKA POLICIJA

Policijski pas Rea u Mercedesu otkrio 5,7 kg kokaina

author
N1 Info
|
13. velj. 2026. 09:56
PUZ
PUZ

Policijski su službenici posumnjali na nezakonito postupanje vozača Mercedesa šibenskih registarskih oznaka, a na mjesto zaustavljanja vozila potom su izašli i policijski službenici sa službenim psom Reom koja je zatim u automobilu 35-godišnjaka detektirala drogu.

Oglas

Policijski službenici Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke, u suradnji s policijskim službenicima Mobilne jedinice prometne policije Ravnateljstva policije, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Zagrebačka policija izvijestila je da je provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je osumnjičeni, protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, na za sada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje nabavio veću količinu kokaina, kojeg je potom prevozio skrivenog u svom automobilu.

Sve se odigralo u četvrtak oko 15.10 sati na Ljubljanskoj aveniji kad su policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije zaustavili osobni automobil marke Mercedes šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 35-godišnjak.

Posumnjali su na nezakonito postupanje vozača, a na mjesto zaustavljanja vozila potom su izašli i policijski službenici sa službenim psom Reom koja je zatim u automobilu 35-godišnjaka detektirala drogu.

PUZ
PUZ


Pretragom automobila, obavljenom temeljem sudskog naloga, policijski su službenici ispod mjenjača vozila pronašli ukupno 5.724,2 grama kokaina pakiranog u sedam plastičnih omota.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnijeta Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Pročitajte još

Teme
PUZ kokain policijski pas šverc kokaina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ