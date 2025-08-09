Umjesto zračnog jastuka stavio četiri kile kokaina, otkrio ga Ares

"Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Utvrđeno je da je osumnjičeni protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga na za sada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje, nabavio veće količine kokaina i heroina koje je potom prevozio skrivene u posebnom dijelu vozila, odnosno gdje se inače nalazi zračni jastuk ispred suvozačeva sjedala osobnog automobila Peugeot splitskih registarskih oznaka u vlasništvu članice obitelji, a kojim se on koristi", izvijestila je u subotu Policijska uprava zagrebačka.

