STRAŠAN ZLOČIN
Potvrđena optužnica za likvidaciju para u garaži u Markuševcu
Zagrebački Županijski sud je potvrdio optužnicu protiv Matije Mašale (30), Frana Radinovića (32) i Andreja Bajca (37) zbog ubojstva Bajčeve bivše supruge i njezinog partnera u lipnju prošle godine u Markuševcu.
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Tužiteljstvo Mašalu, koji je u vrijeme zločina bio pripadnik Počasno zaštitne bojne Hrvatske vojske, optužnicom tereti za dva kaznena djela teškog ubojstva, Radinovića za pomaganje, a Bajca za poticanje na femicid i teško ubojstvo.
Bajac je, navodno, zbog ljubomore prema bivšoj supruzi Andreji K. koja je zasnovala vezu s drugim muškarcem, od svibnja 2025. do 13. lipnja iste godine, kontaktirao svog prijatelja Mašalu s namjerom da oboje liši života.
Prema navodima Državnog odvjetništva (DORH), Bajac je kontaktirao Mašalu jer je bio svjestan da potonji posjeduje vatreno oružje i potrebne vještine te mu je predložio da za novac ubije njegovu bivšu suprugu i njenog novog partnera.
Mašala je pristao na dogovor i angažirao Radonovića za pomoć te je 13. lipnja 2025. sačekao žrtve u garaži kuće u kojoj su živjele i dok su se nalazili u automobilu iz vatrenog oružja u njih ispalio veći broj hitaca od kojih su žrtve preminule na mjestu zločina.
Tužiteljstvo je ranije izvijestilo da je Bajac ustupio Mašali i Radinoviću točne podatke gdje se žrtve nalaze i gdje se kreću, kao i da je Mašala nakon ubojstava pobjegao s mjesta zločina motociklom u čemu mu je pomogao Radinović.
Mediji su nakon zločina objavili da je bivši suprug ubijene bio povezan s Mašalom i njegovim pomagačem kao i da je policija tijekom istrage prikupila dokaze, uključujući podatke s baznih stanica mobilne telefonije i karakteristična vozila viđena na mjestu zločina, što je omogućilo identifikaciju i uhićenje osumnjičenih.
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