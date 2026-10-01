negirao ubojstva
Filip Zavadlav pravomoćno osuđen na 35 godina zatvora: "Razočaran sam"
Zavadlav smatra da je osuđen bez dovoljno pravnih temelja i da sud nije pravilno ocijenio dokaze
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Filipu Zavadlavu pravomoćno je dosuđena kazna od 35 godina dugotrajnog zatvora, potvrdio je RTL-u njegov dosadašnji branitelj po službenoj dužnosti Toni Vukičević.
Zavadlavu je dostavljena odluka Vrhovnog suda, čime je postupak pravomoćno završen.
Njegov branitelj Toni Vukičević potvrdio je da je dostavom odluke Vrhovnog suda kazna od 35 godina dugotrajnog zatvora postala pravomoćna.
Zavadlav najavio ustavnu tužbu
Nakon što je primio odluku Vrhovnog suda, Zavadlav se telefonom javio RTL-ovu novinaru Dariju Todoroviću, autoru dokumentarca "Zavadlav".
"Razočaran sam. Očekivao sam oslobađajuću presudu, a sada idem pisati ustavnu tužbu za koju imam rok od mjesec dana. Pisat ću je sam", poručio je Zavadlav.
I dalje osporava presudu i tvrdi da nije usmrtio žrtve. Navodi da ga nitko nije izravno vidio kako puca te da su svjedoci, prema njegovim riječima, vidjeli muškarca s automatskom puškom, dok su ga neki prepoznali na snimkama.
Zavadlav tvrdi da je poznavao ubijene, ali negira da ih je usmrtio. Smatra da je osuđen bez dovoljno pravnih temelja te da sud nije pravilno ocijenio dokaze.
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