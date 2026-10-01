opovrgnuli nagađanja
CERP ne planira prodaju dionica Podravke
Planom rada Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) nije planirana prodaja dionica Podravke d.d. Koprivnica, kojih je imatelj Republika Hrvatska, izvijestilo je u srijedu Ministarstvo financija, reagirajući na napise pojedinih medija o mogućoj prodaji.
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Ranije su Hini iz CERP-a odgovorili da u pogledu medijskih napisa o prodaji vlasničkog udjela u društvu Podravka, "u ovom trenutku nije donesena nikakva odluka o prodaji niti pokretanju postupka raspolaganja dionicama navedenog društva".
"Slijedom navedenog, ne možemo potvrditi navode o prodaji društva Podravka d.d., Koprivnica jer informacije nisu točne", poručili su.
U Podravci kažu da nemaju saznanja o tome da ijedan veliki dioničar razmatra izlazak iz njihove vlasničke strukture.
"O eventualnom raspolaganju dionicama u vlasništvu Republike Hrvatske odlučuju nadležna državna tijela. Kao društvo čije su dionice uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze, Podravka sve informacije koje podliježu obvezi javne objave pravodobno objavljuje putem propisanih kanala", naveli su iz Podravke.
Prema informacijama koje je objavio portal Danica, država bi tijekom ove i sljedeće dvije godine postupno mogla prodavati vlasničke udjele u desecima poduzeća iz portfelja CERP-a. Od ukupno 118 tvrtki u kojima CERP ima udjele, za prodaju je raspoloživ udio u 81 društvu. Plan je da se ove godine prodaju udjeli u 35 tvrtki, 2027. godine u njih 25, a 2028. u još 21 poduzeću.
Među kompanijama koje bi se mogle naći u tom procesu navodno je i Podravka. CERP trenutačno upravlja s 19,72 posto Podravkinih dionica, ali je za prodaju dostupno 16,56 posto, dok je preostali dio državnog paketa vezan je kao osiguranje za kredit vukovarskog Borova.
Cijena dionice Podravke danas je na Zagrebačkoj burzi stagnirala na 153 eura, uz promet od 22,6 tisuća eura.
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