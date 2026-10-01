CERP ne planira prodaju dionica Podravke

Prema informacijama koje je objavio portal Danica, država bi tijekom ove i sljedeće dvije godine postupno mogla prodavati vlasničke udjele u desecima poduzeća iz portfelja CERP-a. Od ukupno 118 tvrtki u kojima CERP ima udjele, za prodaju je raspoloživ udio u 81 društvu. Plan je da se ove godine prodaju udjeli u 35 tvrtki, 2027. godine u njih 25, a 2028. u još 21 poduzeću.