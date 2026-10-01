redovita profesorica
Romana Matanovac Vučković nova dekanica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Romana Matanovac Vučković stupila je na dužnost dekanice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i to kao treća žena na čelu Fakulteta u 250 godina njegove povijesti, izvijestili su u četvrtak iz zagrebačkog Pravnog fakulteta.
"Put koji je pred nama je težak, ali naša misija ostaje nepromijenjena: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu nastavit će obrazovati elitu pravnog i društvenog života ove države, i svojim znanstvenim radom i znanjem davati ključan doprinos razvoju javnih politika", poručila je u izjavi nova dekanica.
Novo vodstvo, dodala je, u mandat ulazi s programom usmjerenim na modernizaciju studijskih programa i unaprjeđenje cjelokupnog iskustva studiranja, snažnije pozicioniranje fakulteta u nacionalnom i međunarodnom znanstvenom prostoru te bolju povezanost s pravosuđem, alumnijima i širom zajednicom. Među prioritetima su i obnova povijesne zgrade na Trgu Republike Hrvatske, po kojoj je Fakultet prepoznatljiv, te daljnje jačanje suradnje sa Sveučilištem u Zagrebu.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu osnovan je 1776. i najstarija je visokoškolska pravna institucija u Hrvatskoj, a s više od pet tisuća studenata jedan je od najvećih fakulteta u zemlji. Središnja je nacionalna institucija za obrazovanje pravnika i stručnjaka u socijalnom radu i politici te javnoj upravi i javnim financijama.
Nova dekanica fakultet će voditi s četvero prodekana. Profesorica Aleksandra Maganić, stručnjakinja za parnično procesno pravo, u mandatu nove uprave bit će zadužena za znanost i doktorske studije te za unapređenje suradnje s pravosudnim tijelima. Izvanredni profesor Marko Jurić, stručnjak za pravo informacijskih tehnologija i zaštitu osobnih podataka, zadužen je za financije i upravljanje kvalitetom. Izvanredna profesorica Dora Zgrabljić Rotar stručnjakinja za međunarodno privatno pravo i trgovačku arbitražu zadužena je za nastavu i studente, a izvanredna profesorica Lucija Vejmelka zadužena je za međunarodnu i međusektorsku suradnju, i projekte.
Mandat nove uprave traje tri godine, a dužnost preuzimaju i predstojnica Studijskog centra socijalnog rada profesorica Olja Družić Ljubotina te predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije izvanredni profesor Mihovil Škarica.
Romana Matanovac Vučković redovita je profesorica na Pravnom fakultetu te voditeljica poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija Intelektualno vlasništvo na Sveučilištu u Zagrebu, gdje predaje i na Muzičkoj akademiji te Akademiji dramske umjetnosti.
Područja djelovanja su joj građansko pravo, pravo intelektualnog vlasništva i europsko privatno pravo te kao međunarodna ekspertica surađuje s Europskom komisijom, Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo, Europskim uredom za intelektualno vlasništvo, Europskim patentnim uredom i brojnim drugim ustanovama.
Sudjelovala je u izradi brojnih propisa u zemlji i regiji kao i u pregovorima za pristupanje Europskoj uniji te je bila predsjednica radnog Odbora u području audiovizualnih politika i medija za vrijeme predsjedanja Hrvatske Europskom unijom. Godinama je posebna savjetnica ministrice kulture i medija. Predsjednica je Hrvatskog glazbenog zavoda kao prva žena u 200 godina njegovog neprekinutog djelovanja.
Napisala je više od 70 znanstvenih radova. Redovito izlaže na znanstvenim i stručnim konferencijama u zemlji i inozemstvu.
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