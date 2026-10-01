Romana Matanovac Vučković nova dekanica Pravnog fakulteta u Zagrebu

Nova dekanica fakultet će voditi s četvero prodekana. Profesorica Aleksandra Maganić, stručnjakinja za parnično procesno pravo, u mandatu nove uprave bit će zadužena za znanost i doktorske studije te za unapređenje suradnje s pravosudnim tijelima. Izvanredni profesor Marko Jurić, stručnjak za pravo informacijskih tehnologija i zaštitu osobnih podataka, zadužen je za financije i upravljanje kvalitetom. Izvanredna profesorica Dora Zgrabljić Rotar stručnjakinja za međunarodno privatno pravo i trgovačku arbitražu zadužena je za nastavu i studente, a izvanredna profesorica Lucija Vejmelka zadužena je za međunarodnu i međusektorsku suradnju, i projekte.