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prijavio policiji

Pravoslavnom svećeniku prijetili smrću nakon što je objavio sliku s Thompsonom

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Hina
|
03. ruj. 2026. 07:43
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Pixabay

Vukovarsko-srijemska policija izvijestila je u srijedu da joj je 56‑godišnjak prijavio prijetnje smrću putem društvenih mreža.

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Prema neslužbenim podacima prijetnje je prijavio pravoslavni svećenik koje je dobio nakon što je na društvenoj mreži objavio zajedničku fotografiju s pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom

Policijska uprava vukovarsko‑srijemska navela je da je kaznenu prijavu 56‑godišnjaka zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela prijetnje zaprimila u utorak.

Muškarac je u prijavi naveo da mu se putem društvenih mreža upućuju prijetnje smrću.

Policijski službenici, u povodu zaprimljene prijave, provode kriminalističko istraživanje, kažu u policiji.

Teme
društvene mreže kriminalističko istraživanje marko perković thompson pravoslavni svećenik prijetnje

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