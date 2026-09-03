prijavio policiji
Pravoslavnom svećeniku prijetili smrću nakon što je objavio sliku s Thompsonom
Vukovarsko-srijemska policija izvijestila je u srijedu da joj je 56‑godišnjak prijavio prijetnje smrću putem društvenih mreža.
Oglas
Prema neslužbenim podacima prijetnje je prijavio pravoslavni svećenik koje je dobio nakon što je na društvenoj mreži objavio zajedničku fotografiju s pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom
Policijska uprava vukovarsko‑srijemska navela je da je kaznenu prijavu 56‑godišnjaka zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela prijetnje zaprimila u utorak.
Muškarac je u prijavi naveo da mu se putem društvenih mreža upućuju prijetnje smrću.
Policijski službenici, u povodu zaprimljene prijave, provode kriminalističko istraživanje, kažu u policiji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas