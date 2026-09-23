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Vučićev SNS prozvao RTS: "Tko je cenzurirao govor predsjednika Srbije?"

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N1 Srbija
|
23. ruj. 2026. 13:32
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R.Z./ATAImages/PIXSELL

Srpska napredna stranka (SNS) zatražila je od Radio-televizije Srbije (RTS) objašnjenje zbog prekida prijenosa obraćanja Aleksandra Vučića tijekom Dnevnika 2, tvrdeći da nije riječ o tehničkim problemima, nego o cenzuri.

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RTS je prethodno najavio da će Vučić, koji se nalazi u New Yorku na Općoj skupštini UN-a, biti gost Dnevnika 2. Emisija je počela njegovim uključenjem uživo, no nakon desetak minuta kvaliteta signala se pogoršala, zbog čega prijenos više nije bio čist.

SNS tvrdi da prekid nije posljedica tehničkih poteškoća. "Pozivamo RTS da bez odlaganja informira javnost tko im je naredio da prekinu govor Aleksandra Vučića u Dnevniku 2 i pitamo uredništvo onoga što bi trebalo biti javni servis svih građana tko je cenzurirao govor Aleksandra Vučića", navodi se u priopćenju SNS-a.

Iz stranke tvrde i da "nijedno dosadašnje uključenje iz SAD-a nije imalo tehničke smetnje ovog nivoa".

"Unaprijed molimo uredništvo RTS-a da ne vrijeđa inteligenciju građana Srbije opravdavajući skandaloznu cenzuru nekakvim tehničkim smetnjama. Građani Srbije imaju Ustavom i zakonima zajamčena prava na objektivno i istinito informiranje, koja je RTS grubo prekršio", zaključuje SNS.

N1 Srbija je od RTS-a zatražio reakciju, a odgovor će objaviti naknadno.

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Teme
aleksandar vučić radio-televizija srbije rts sns srpska napredna stranka

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