Utvrđen niz propusta za slučajeve u Slatini i Zadru, oglasio se Ružić: "Odgovorne treba sankcionirati"

"To je krajnja mjera, a oni koji rade greške moraju i na adekvatan način biti sankcionirani. Niti jedan pravilnik niti protokol nije dovoljan bez koordinacije svih raspoloživih resursa, policije i pravosuđa, ali tu su još i lokalne zajednice. U tom pogledu vezano za Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, najavljujem da ću u petak održati sastanak s Udrugama koje podržavaju taj vid borbe kakako bi sagledali što je sve napravljeno".