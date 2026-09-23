UBOJSTVO I NEBRIGA
Utvrđen niz propusta za slučajeve u Slatini i Zadru, oglasio se Ružić: "Odgovorne treba sankcionirati"
U Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike održala se konferencija za medije nakon dovršetka aktivnih inspekcijskih nadzora Samostalnog sektora za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi. Tema su bili slučajevi u Zadru i Slatini.
Josipa Crnoja Bartolić, načelnica Sektora za inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi predstavila je rezultate nadzora.
"Utvrdili smo određene propuste za postupanje u Slatini. Žrtvi je ponuđen smještaj u Sigurnu kuću, pokrenut je postupak ugroženosti, no utvrđeni su propusti. Nekoliko propusta. Nije se provodila mjera žurnosti. Počinitelj i žrtva ne smiju biti izjednačene. Izostalo je praćenje obitelji iz područnog ureda. Područni ured nije napravio terenski očevid. Nije stupio u kontakt s žrtvom nasilja. Nije bilo kvalitetne razmjene informacija među institucijama", kazala je, prenosi Dnevnik.hr.
Govorila je i o slučaju iz Zadra.
"Nije se poštivalo načelo interesa djeteta, mjere su izrečene opetovano, ali bilo je potrebno izricati teže mjere. Trebalo je izdvojiti dijete. Obitelji su izricane mjere, ali kada se utvrdilo da mjere nisu adekvatne trebalo se ići sa strožim mjerama."
Što se tiče mjera za propuste, ministar Ružić je najavio da će rezultate nadzora proslijediti područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad jer "oni određuju sankcije".
Ministar je potom govorio o unaprijeđenju sustava te mjeri izdvajanja djeteta iz obitelji.
"To je krajnja mjera, a oni koji rade greške moraju i na adekvatan način biti sankcionirani. Niti jedan pravilnik niti protokol nije dovoljan bez koordinacije svih raspoloživih resursa, policije i pravosuđa, ali tu su još i lokalne zajednice. U tom pogledu vezano za Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, najavljujem da ću u petak održati sastanak s Udrugama koje podržavaju taj vid borbe kakako bi sagledali što je sve napravljeno".
Čeka se nalaz nadzora
Naime, Ružić je ranije najavio kako je u tijeku izvanredni inspekcijski nadzor u slučaju djeteta iz Zadra, koje je teško nastradalo u požaru u stanu u kojemu je u trenutku izbijanja vatre bilo samo.
Ružić je izjavio da je nakon izvanrednog inspekcijskog nadzora u Zadru izuzeta dokumentacija, u skladu s uobičajenom dinamikom takvog postupka, te da će konkretne informacije moći iznijeti tek nakon što dobije nalaz nadzora.
Naime, obitelj djeteta iz Zadra koje je teško stradalo u požaru bila u sustavu socijalnopravne zaštite.
U zadarskom slučaju ključno je pitanje je li Hrvatski zavod za socijalni rad ranije imao dovoljno informacija o ugroženosti djeteta i je li trebao poduzeti strože odnosno žurne mjere zaštite.
Inspekcijski nadzor pokrenut je i za slučaj femicida u Slatini.
Ministar Ružić naložio je izvanredni inspekcijski nadzor Hrvatskog zavoda za socijalni rad dan nakon ubojstva.
Ružić je ranije rekao da na temelju dosad pregledane dokumentacije, izvida i razgovora smatra da socijalni radnici nisu napravili propust, ali je naglasio da se konačan zaključak treba čekati do završetka inspekcijskog nadzora. Prema njegovim riječima, cilj je detaljnije provjeriti i komunikaciju te protok informacija između socijalne skrbi, policije i pravosuđa.
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