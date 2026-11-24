SUDAR KOMBIJA I KAMIONA
Prekinut promet prema Zagrebu: Teška nesreća na A4 kod Novog Marofa, poginula jedna osoba
Jedna je osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći koja se u utorak u ranim jutarnjim satima dogodila na autocesti A4 kod Novog Marofa.
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Kako su izvijestili iz Policijske uprave varaždinske, do nesreće je došlo kada je kombi naletio na teretno vozilo.
Zbog nesreće je prekinut promet na autocesti A4 Goričan – Zagreb između čvorova Varaždin i Novi Marof u smjeru Zagreba.
Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je da se vozila preusmjeravaju na obilazni pravac preko čvora Varaždin, državnih cesta DC528, DC3 i DC22 do čvora Novi Marof, gdje se ponovno uključuju na autocestu.
Više uskoro.
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