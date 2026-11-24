"Povodom 35. obljetnice razaranja i stravičnih zločina, kao Europski parlament poklonit ćemo se žrtvama Vukovara i Ovčare. Nadolazeća vlast samostalno će odlučiti – ili će istinski odbaciti Miloševićevo nasljeđe i krenuti prema Europi ili će ući u isti labirint, isto klupko mitomanije i otrovne propagande – ono što Srbiju drži okovanom", naveo je Ressler na X-u.