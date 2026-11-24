REZOLUCIJA O VUKOVARU
Ressler odgovorio srpskim studentima: "Isto klupko mitomanije i otrovne propagande"
Europski parlament ovoga tjedna glasuje o rezoluciji o Vukovaru koju su predložili hrvatski zastupnici. Karlo Ressler, jedan od inicijatora rezolucije, odgovorio je srpskom studentskom pokretu, koji je ustvrdio da rezolucija zanemaruje stradanja srpskog naroda, da nova vlast mora odlučiti želi li "odbaciti Miloševićevo nasljeđe".
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Studentski pokret jučer je poručio da su u rezoluciji o Vukovaru zanemarena stradanja srpskog civilnog stanovništva u Hrvatskoj.
Europski parlament ovoga će tjedna glasovati o rezoluciji o Vukovaru kojom se Srbija poziva da omogući pristup relevantnim ratnim arhivima i objavi sve dostupne informacije o lokacijama pojedinačnih i masovnih grobnica.
Što se traži od službenog Beograda
U nacrtu dokumenta koji su povodom 35. obljetnice pada i razaranja Vukovara predložili hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu, Srbija se također poziva na borbu protiv nekažnjivosti ratnih zločina te da olakša pronalaženje, identifikaciju i dostojanstvenu predaju posmrtnih ostataka žrtava njihovim obiteljima.
Od Beograda se traži i da konačno donese dugo najavljivani zakon o nestalim osobama "na istinski uključiv i transparentan način".
Istodobno se snažno osuđuju svi oblici negiranja, umanjivanja značaja ili veličanja ratnih zločina, uključujući javno slavljenje ili rehabilitaciju osuđenih ratnih zločinaca u regiji.
Međutim, Studentski pokret izrazio je neslaganje sa sadržajem prijedloga rezolucije jer su, prema njihovu mišljenju, zanemarena stradanja srpskog civilnog stanovništva u Hrvatskoj.
"U prijedlogu rezolucije gotovo su u potpunosti zanemarena stradanja srpskog civilnog stanovništva u Hrvatskoj, uključujući ubojstva, progone, uništavanje imovine i masovno izbjeglištvo. Događaji poput operacija 'Bljesak' i 'Oluja', kao i zločini počinjeni nad srpskim civilima tijekom rata, ne mogu biti izostavljeni iz cjelovitog sagledavanja ovog povijesnog razdoblja", istaknuli su.
Povodom 35. obljetnice razaranja i stravičnih zločina, kao Europski parlament poklonit ćemo se žrtvama Vukovara i Ovčare.— Karlo Ressler (@KarloRessler) November 23, 2026
Nadolazeća vlast će samostalno odlučiti - ili će istinski odbaciti Miloševićevo nasljeđe i krenuti k Europi, ili će ući u isti labirint, isto klupko… https://t.co/HZnt7dDhHX
Ressler se oglasio na X-u
N1 Srbija obratio se jednom od inicijatora rezolucije, Karlu Ressleru, zatraživši njegovu reakciju na stajalište Studentskog pokreta.
Ressler je poslao poveznicu na svoju objavu na društvenoj mreži X.
"Povodom 35. obljetnice razaranja i stravičnih zločina, kao Europski parlament poklonit ćemo se žrtvama Vukovara i Ovčare. Nadolazeća vlast samostalno će odlučiti – ili će istinski odbaciti Miloševićevo nasljeđe i krenuti prema Europi ili će ući u isti labirint, isto klupko mitomanije i otrovne propagande – ono što Srbiju drži okovanom", naveo je Ressler na X-u.
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