Sanjin Strukic/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković oglasio se na društvenoj mreži X nešto iza ponoći, saževši glavne poruke iz intervjua koji je u ponedjeljak dao za Dnevnik Nove TV. Govorio je o slučaju smrti Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, dogovoru sa sindikatima, gospodarskim pokazateljima i nesuglasicama s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem.

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Osvrćući se na slučaj u Jankomiru, premijer Andrej Plenković je odbacio tvrdnje da je riječ o problemu cijelog zdravstvenog sustava, a oporbu je optužio za dvostruke kriterije i pokušaj zaštite zagrebačke gradske vlasti.

"Ovo nije problem cijelog zdravstvenog sustava, nego jedne bolnice i ljudi odgovornih za ubojstvo gospodina Periša, čijoj obitelji još jednom izražavam sućut", poručio je premijer.

Dodao je da će Ministarstvo zdravstva razmotriti zahtjeve zaposlenika te istaknuo da je Vlada otvorena za suradnju.

O plaćama i gospodarskom rastu

Plenković se osvrnuo i na dogovor sa sindikatima javnih službi, koji uključuje povećanje osnovice za tri posto, dodatno povećanje od jedan posto te uvođenje toplog obroka. Istaknuo je da su sredstva za te mjere osigurana zahvaljujući gospodarskom rastu i stabilnosti državnog proračuna.

Pohvalio se i gospodarskim rezultatima svoje Vlade, navodeći da je nominalni BDP Hrvatske tijekom njezina mandata porastao sa 47 na 101 milijardu eura te da hrvatsko gospodarstvo bilježi više od 22 uzastopna tromjesečja rasta. Za ovu godinu očekuje gospodarski rast od 2,3 posto.

Dvostrukim kriterijima oporbe o događajima u bolnici u Jankomiru pokušava se zaštititi vlast u Zagrebu. Ovo nije problem cijelog zdravstvenog sustava, nego jedne bolnice i ljudi odgovornih za ubojstvo gospodina Periša, čijoj obitelji još jednom izražavam sućut. @MIZdravstva… pic.twitter.com/ifcXjNjc50 — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) November 23, 2026

Govoreći o novom državnom proračunu, premijer je kao prioritete izdvojio očuvanje socijalne kohezije, nastavak ulaganja te jačanje sigurnosti i otpornosti države.

Vladine projekcije za iduće razdoblje predviđaju rast BDP-a od 2,1 posto, proračunski deficit ispod tri posto te usporavanje inflacije na 2,7 posto.

Plenković smatra da je Hrvatska u povoljnijem položaju od brojnih drugih članica Europske unije, što, prema njegovim riječima, potvrđuje i investicijski kreditni rejting A razine.

Ponovno prozvao Milanovića zbog Ukrajine

Premijer se u završnom dijelu objave osvrnuo na nesuglasice s predsjednikom Republike oko rata u Ukrajini i sudjelovanja Hrvatske vojske u međunarodnim aktivnostima.

"O Ukrajini i ulozi Hrvatske vojske nedavno sam razgovarao s predsjednikom Republike, koji je širio neistinitu tvrdnju da je Vlada htjela slati hrvatske vojnike u Ukrajinu", napisao je Plenković.

Milanoviću je ponovno zamjerio protivljenje sudjelovanju hrvatskih vojnika u međunarodnim misijama i aktivnostima povezanima s potporom Ukrajini.

"Pritom, bio je protiv sudjelovanja HV-a u misiji EUMAM i aktivnosti NSATU, a napao nas je zbog JATEC-a, u čemu nema formalnu ulogu", naveo je premijer.

Objavu je zaključio informacijom da je Ministarstvo obrane uputilo hrvatskog časnika u Poljsku.