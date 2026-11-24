VREMENSKA PROGNOZA
Hrvatskoj se približava ciklona, kiša će se lediti na tlu, snijeg moguć i u nizinama
Pročitajte vremensku prognozu Tee Blažević.
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Pretežno vedro je u većem dijelu Hrvatske, tmurnije je u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu gdje ima jutros kiše. Na moru je i vjetrovito, bura je još mjestimice pojačana. Temperature su niske, u Bednji je jutros izmjereno -5.6 stupnjeva. U nastavku utorka bit će uglavnom sunčano, no tmurnije na dijelu obale i uz Jadran. Prema večeri će se sa zapada jače naoblačiti, kiše će biti na sjevernom Jadranu, na planinama malo snijega. U noći na srijedu jače pogoršanje.
Srijeda donosi oblačne prilike, kišu, pljuskove s grmljavinom, intenzivniji će biti poslijepodne, osobito duž Jadrana i uz Jadran, gdje treba računati i na grmljavinu.
I tijekom četvrtka će duž Jadrana i uz Jadran biti lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, prijepodne na zapadu unutrašnjosti i u središnjim predjelima može biti lokalno oborine koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom. Snijega će biti pretežno u višim predjelima, no nije isključeno da koja pahulja zaleprša i u nizinama sjeverne i sjeverozapadne unutrašnjosti, makar prolazno.
U petak će također snijega biti većinom u gorju, no nije isključeno da ga makar prolazno bude i u nekim nizinama. Na moru i dalje kiša i pljuskovi.
Za vikend stabilnije, osobito od nedjelje. U subotu još može biti snijega u gorju, te kiše pretežno na istoku i jugu zemlje.
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