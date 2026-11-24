Pretežno vedro je u većem dijelu Hrvatske, tmurnije je u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu gdje ima jutros kiše. Na moru je i vjetrovito, bura je još mjestimice pojačana. Temperature su niske, u Bednji je jutros izmjereno -5.6 stupnjeva. U nastavku utorka bit će uglavnom sunčano, no tmurnije na dijelu obale i uz Jadran. Prema večeri će se sa zapada jače naoblačiti, kiše će biti na sjevernom Jadranu, na planinama malo snijega. U noći na srijedu jače pogoršanje.