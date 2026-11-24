nasilje na granicama
Human Rights Watch objavio izvješće o Hrvatskoj na 43 stranice: Niz teških optužbi na račun policije
Hrvatske vlasti kontinuirano nasilno vraćaju migrante s granice, uključujući djecu bez pratnje i obitelji s malom djecom, unatoč nastojanjima Europske unije da se s tom praksom prekine, navodi se u izvješću organizacije Human Rights Watch objavljenom u utorak.
Organizacija sa sjedištem u New Yorku objavila je izvješće na 43 stranice "Obavljanje prljavog posla za Europu: Kontinuirano nasilno vraćanje migranata iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu”, u kojemu tvrdi da hrvatske vlasti prisilno vraćaju migrante na rutinskoj razini, često uz primjenu nasilja.
Neovisni mehanizam nadzora granice u Hrvatskoj, koji financira EU, nije imao željeni učinak na tu praksu hrvatske policije. Umjesto toga, Europska unija je Hrvatskoj povećala financijska sredstva namijenjena upravljanju granicama, a da pritom nije riješila problem zlostavljanja na granici, navodi se.
"Nasilno vraćanje koje provodi hrvatska policija i dalje je problem koji zahvaća i djecu i odrasle, a sustavi koje financira EU kako bi se to spriječilo – ne funkcioniraju”, izjavio je Michael Garcia Bochenek, viši pravni savjetnik za prava djece u organizaciji Human Rights Watch.
"EU mora djelovati kako bi se pobrinuo da Hrvatska poštuje pravo EU-a i štiti prava osoba koje se nalaze na njezinim granicama", rekao je.
Human Rights Watch razgovarao je s više od 80 osoba, od čega sedmero djece bez pratnje, četvero djece koja su putovala s članovima obitelji i šestero roditelja koji su putovali sa svojom djecom. Također su obavljeni razgovori s 15 humanitarnih djelatnika i drugih osoba koje pružaju informacije i različite oblike podrške tražiteljima azila i migrantima.
Ispitanici su naveli da ih je hrvatska policija tukla ili udarala nogama, oduzela im sav novac te zaplijenila ili uništila njihove mobitele. U nekim slučajevima, prema riječima ispitanika, granična policija oduzela im je dokumente, uzela obuću, ili čak prisilila ih da se skinu u donje rublje, nakon čega ih je prisilno vratila preko granice.
"Rekli smo im da smo obitelj, ali (hrvatska policija) svejedno je odvela mog supruga u jednom kombiju, a mene i moje kćeri u drugom”, ispričala je žena iz Gane.
"Dva dana bili smo razdvojeni od supruga. Mene i moje kćeri prisilno su vratili u Bosnu kroz šumu. Bez mobitela, bez hrane, bez vode. Hodali smo cijeli dan. Satima smo lutali izgubljeni i prestrašeni.”
Hrvatska tolerira 'pushbackove'
HRW tvrdi da hrvatske vlasti pokazuju službenu toleranciju prema takvim praksama.
Konkretno navode toleranciju prema nezakonitim policijskim vraćanjima, neadekvatnim nadzorom, neučinkovitim istragama i nedostatkom prave odgovornosti te često i izravnim poricanjem tih praksi.
Nijednog se policajca ne goni kazneno zbog sudjelovanja u 'pushbackovima', čak ni u slučajevima u kojima su ljudi pretrpjeli teške ozljede ili ekstremne oblike ponižavanja, tvrdi HRW.
Sedam policajaca dobilo je disciplinske sankcije zbog zlostavljanja migranata između 2020. i 2025. godine, odgovorilo je hrvatsko ministarstvo unutarnjih poslova na upit HRW-a, navodi se.
Jedina mogućnost smještaja u Bosni i Hercegovini za većinu ljudi vraćenih iz Hrvatske, među kojima su i djeca bez pratnje i obitelji s djecom, jest prihvatni centar za migrante Lipa, 25 kilometara od Bihaća.
Centar povremeno ostane bez vode i struje te nema lokalnu autobusnu liniju. Zdravstvene usluge su ograničene, a centar ne pruža obrazovanje djeci.
Hrvatska je vlada ojačala ovlasti mehanizma za nadzor granica uspostavljenog 2021. godine uz financiranje EU-a kako bi se spriječila i riješila nezakonita vraćanja i druge zlouporabe na granici.
Institucije Europske unije imaju alate za izravan nadzor i provedbu hrvatskog poštivanja ljudskih prava, normi za izbjeglice i normi EU-a. To uključuje i zabranu kolektivnog protjerivanja, odnosno udaljavanja ljudi bez individualnog ispitivanja njihovih okolnosti - kao i utvrđivanje najboljeg interesa djeteta, prava na traženje azila te zabranu mučenja i drugog zlostavljanja.
No, EU ne iskorištava svoje ovlasti da zaustavi prisilno vraćanje. Umjesto toga, promovira i financira pojačanu hrvatsku kontrolu vanjskih granica na štetu prava i potreba za zaštitom ljudi, ocjenjuje Human Rights Watch.
Europska komisija može pokrenuti postupak za utvrđivanje povrede prava protiv države članice EU-a koja ne provodi pravo EU-a. Europski parlament može ispitati kršenja prava Europske unije koje provode države članice. No u vezi hrvatskim kršenjem granica ništa nije poduzeto, tvrde iz organizacije.
Europski mehanizam vladavine prava omogućuje godišnji dijalog između Europske komisije i država članica. Nedavna izvješća o vladavini prava nisu ispitala slabosti hrvatskog mehanizma za nadzor granica, niti su se izravnije pozabavila vraćanjem imigranata.
No pravi je učinak tog programa na postupanje hrvatske policije vrlo malen, budući da je primjena sile i dalje uobičajena, analizira organizacija.
EU zatvara oči
Institucije Europske unije imaju alate za izravan nadzor i osiguravanje da Hrvatska poštuje ljudska prava, izbjegličke standarde i propise EU-a.
To uključuje zabranu kolektivnog protjerivanja – odnosno udaljavanja ljudi bez pojedinačnog ispitivanja njihovih okolnosti – kao i poštivanje najboljeg interesa djeteta, prava na traženje azila te zabranu mučenja i drugog zlostavljanja.
No EU ne koristi svoje ovlasti kako bi zaustavila prisilna vraćanja. Umjesto toga, promiče i financira pojačani hrvatski nadzor vanjskih granica na štetu ljudskih prava i potreba za zaštitom, ocjenjuje Human Rights Watch.
Europska komisija može pokrenuti postupak zbog povrede prava EU-a protiv države članice koja ne provodi europske propise. Europski parlament može istražiti kršenja prava Europske unije od strane država članica. Međutim, u vezi sa zlostavljanjima na hrvatskoj granici ništa nije poduzeto, tvrde iz organizacije.
Europski mehanizam vladavine prava omogućuje godišnji dijalog između Europske komisije i država članica. Nedavna izvješća o vladavini prava nisu ispitala slabosti hrvatskog mehanizma za nadzor granica niti su se izravnije pozabavila nezakonitim vraćanjem migranata.
Poziv na odgovornost
Human Rights Watch poručio je da bi hrvatske vlasti trebale odmah zaustaviti nezakonita vraćanja migranata na svojim granicama, osigurati mogućnosti za traženje azila te jamčiti da novi mehanizam za nadzor granica bude snažan i neovisan zaštitni sustav protiv vraćanja i drugih službenih zlouporaba.
Europska komisija trebala bi obustaviti financiranje nadzora granica dok Hrvatska ne istraži i ne zaustavi prisilna vraćanja te druga zlostavljanja, ocjenjuje organizacija.
Vlasti u Bosni i Hercegovini trebale bi premjestiti obitelji s djecom te djecu bez pratnje u objekte koji odgovaraju njihovim potrebama. Vlasti bi također trebale osigurati da svi privremeni prihvatni centri, pa tako i oni za odrasle, budu povezani javnim prijevozom te da se nalaze u blizini trgovina, škola, bolnica i drugih ključnih usluga.
EU i njezine države članice trebale bi također stvoriti putove za sigurnu, uređenu i zakonitu migraciju, navodi Human Rights Watch.
„EU mora djelovati kako bi okončala nasilna i zlostavljačka prisilna vraćanja na svojim granicama te pozvala Hrvatsku na odgovornost zbog trajnih
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