Human Rights Watch razgovarao je s više od 80 osoba, od čega sedmero djece bez pratnje, četvero djece koja su putovala s članovima obitelji i šestero roditelja koji su putovali sa svojom djecom. Također su obavljeni razgovori s 15 humanitarnih djelatnika i drugih osoba koje pružaju informacije i različite oblike podrške tražiteljima azila i migrantima.