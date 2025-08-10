Preminula prvakinja Kerempuha, glumica Nina Erak

U ansambl Kerempuha pridružila se 1980. godine i tijekom više od četiri desetljeća ostvarila više od 55 uloga, među kojima su se istaknuli naslovi poput Kako uspjeti ili propasti u životu, Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja, Svoga tela gospodar, Arsen i stare čipke, Revizor i Umri ženski.