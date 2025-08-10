Oglas

u 70. godini

Preminula prvakinja Kerempuha, glumica Nina Erak

Hina
10. kol. 2025. 14:52
Marko Lukunic/PIXSELL

Status prvakinje Kerempuha dobila je 2018., a u mirovinu otišla 2021. godine

Satiričko kazalište Kerempuh objavilo je vijest da je preminula njihova dugogodišnja članica, cijenjena hrvatska glumica Nina Erak, u 70. godini života. Publika ju je pamtila po brojnim kazališnim, televizijskim i filmskim ulogama, a kolege po predanosti, profesionalnosti i vedrom duhu.

Rođena u Zagrebu, diplomirala je na Akademiji dramske umjetnosti u klasi Rade Šerbedžije i Izeta Hajdarhodžića.

U ansambl Kerempuha pridružila se 1980. godine i tijekom više od četiri desetljeća ostvarila više od 55 uloga, među kojima su se istaknuli naslovi poput Kako uspjeti ili propasti u životu, Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja, Svoga tela gospodar, Arsen i stare čipke, Revizor i Umri ženski.

Brojne suradnje prvakinje Kerempuha

Osim rada u matičnom kazalištu, surađivala je s Teatrom &TD, DK Gavella, ZKM-om, Kazalištem Mala scena, Glumačkom družinom Histrioni te na Dubrovačkim ljetnim igrama. Bavila se i pedagoškim radom, prenoseći svoje znanje novim generacijama glumaca.

Status prvakinje Kerempuha dobila je 2018., a u mirovinu otišla 2021. godine. Iz kazališta su poručili da je njezin doprinos umjetnosti neizbrisiv te da je ostavila bogato naslijeđe koje će trajati.

Teme
glumica kazališna nina erak satiričko kazalište kerempuh

