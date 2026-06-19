svi su uhićeni
Premlaćivanje do nesvijesti: Sedmero maloljetnika pretuklo mladića. Policija još traži osobu s fotografije
Nakon primljene snimke, u manje od 24 sata, policijski službenici uhitili su sedmoricu maloljetnika zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela
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Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke odmah po saznanju, 17. lipnja 2026. godine, započeli su kriminalističko istraživanje na temelju zaprimljene videosnimke.
Uhićeni svi počinitelji
Iz snimke je vidljivo da je, na području Dubrave, u Ulici Svetog Leopolda Mandića ispred odgojno-obrazovne ustanove, nekoliko tada nepoznatih mlađih počinitelja fizički napalo nepoznatog mlađeg muškarca. U manje od 24 sata od zaprimanja snimke, policijski službenici identificirali su i uhitili sve počinitelje.
Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela, uhićeno je i u službene prostorije privedeno sedmero maloljetnika, kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.
Udarali ga dok nije izgubio svijest
Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su osumnjičeni, 8. lipnja u večernjim satima, s ciljem da usmrte za sada nepoznatog muškarca, nakon verbalne prepirke, fizički napali mladića. Prvo mu je jedan od osumnjičenih maloljetnika zadao više udaraca rukama u predjelu glave i tijela, zbog čega je oštećeni pao na tlo, a maloljetnik ga je nastavio udarati. U tome su mu se pridružila ostala četvorica maloljetnika, koji su zadali više udaraca nogama u predjelu glave i tijela te ga nastavili udarati sve dok nije izgubio svijest.
Nakon što su petorica prestala s napadom, šesti ga je maloljetnik više puta udario nogom u glavu i tijelo. Cijelom događaju prisustvovao je i sedmi maloljetnik koji je promatrao napad te ostale verbalno bodrio i poticao na činjenje kaznenog djela.
Pokušaj ubojstva
Po provedenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku. Za petoricu maloljetnika se sumnja da su počinila kazneno djelo pokušaja ubojstva, za šestog maloljetnika kazneno djelo sudjelovanja u tučnjavi, a za sedmog kazneno djelo nasilničkog ponašanja.
Pušteni na slobodu
Nakon provedenog postupka na Županijskom sudu u Zagrebu, maloljetnici su pušteni na slobodu uz izrečene mjere opreza, i to obvezu javljanja u nadležnu policijsku postaju te privremenu mjeru nadzora Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
Na fotografijama je osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu., objavila je policija i pozvala građane da im jave ako imaju korisne informacije o tom muškarcu.
Informacije građani mogu dostaviti pozivom na 192 i putem e-mail adresa [email protected] ili [email protected].
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