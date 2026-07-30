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Messina

Sedam nestalih nakon rušenja zgrade na Siciliji

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Hina
|
30. srp. 2026. 22:33
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Talijanska policija
Andrej ISAKOVIC / AFP

Sedam osoba smatra se nestalima u četvrtak pri rušenju trokatnice u Messini na Siciliji, rekao je gradonačelnik tog grada.

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"U tijeku su operacije potrage za nestalim osobama i pokušavamo dokučiti uzroke", rekao je Federico Basile.

Dvije su osobe ozlijeđene u rušenju zgrade, a jedna je u teškom stanju.

Slike vatrogasaca i lokalne televizije prikazuju zgradu uglavnom uništenu, kao da ju je raznijela eksplozija.

Prema riječima gradonačelnika i vatrogasaca koji su poslani na mjesto događaja, u zgradi smještenoj na južnom rubu grada, nalazilo se nekoliko trgovina i stanova.

Teme
eksplozija italija ozlijeđeni potraga za nestalima urušavanje zgrade vatrogasci sicilija

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