Prometni megdan u Zagrebu: "Tko tu pije, tko plaća?", građane brine još jedna stvar...

"Trebamo biti strpljivi. Ovo su stari i vodovodi, i kanalizacije i toplovodi. I ulica se kad tad mora renovirati. Za sada, koliko ja vidim, radovi napreduju normalno. Jer je ovo baš generalno uređenje i mislim da će svi u devetom mjesecu biti zadovoljni. Kod građana sve što se radi je u nevrijeme. Oni bi voljeli da se radi kada nekom paše. Al' tko će udovoljiti milijun ljudi? To je jako teško."