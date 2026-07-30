"kolaps" prometa
Prometni megdan u Zagrebu: "Tko tu pije, tko plaća?", građane brine još jedna stvar...
Osim na dugotrajnost i opseg radova, Zagrepčani se sve češće žale i na prometnu regulaciju. Poput one na križanju Zagrebačke avenije i Selske ulice, gdje se u jednom trenutku čini da se više ne zna tko pije, a tko plaća.
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Oko ovog spornog raskrižja pitanja smo poslali i Policijskoj upravi zagrebačkoj i Gradu Zagrebu. Iz Grada su nas uputili na stranice na kojima je jasno objašnjena nova regulacija i način cirkuliranja prometa.
Kažu, riječ je o nekoliko slučajeva i problem nije u regulaciji, već u manjem broju neodgovornih građana. No nakon onoga što smo zatekli na terenu, teško je govoriti tek o nekoliko izoliranih prekršaja. Više je izgledalo kao da je regulacija postala prometni megdan.
"Privremena prometna signalizacija u zoni gradilišta postavljena je sukladno prometnim elaboratima izrađenim od strane ovlaštenih projektanata, a za njeno poštivanje nadležno je Ministarstvo unutarnjih poslova", poručili su iz zagrebačke policije.
No još jedan problem muči Zagrepčane...
Ono čega se svi pribojavaju jest da radovi na ključnim zagrebačkim prometnicama neće biti dovršeni do početka devetog mjeseca, kada se građani vraćaju s godišnjih odmora, a školarci kreću u školu.
Ovo su nam rekli građani:
"Ne vjerujem u to, jer vidim da slabo se radi. Nekad ima radnika, nekad ih nema. Uglavnom, to je to. Bojazan postoji i ja mislim da ne bude bilo do školske godine. I onda će biti problematično? Opet će biti veliki krkljanac, gužva i tako."
"Uopće ne vjerujem da će biti gotovo s obzirom na veličinu radova i količinu koju su si odabrali. Mislim li da je previše toga u istom trenutku? Da, mislim..."
Iz Grada su i ovdje kratki. Ističu kako se radovi odvijaju prema planovima, da su svi podaci o njihovom napretku dostupni na službenim stranicama te da će radovi biti završeni na vrijeme.
Dio građana im vjeruje. Kažu, za ovakve zahvate ipak treba imati strpljenja.
"Dobro, nek' se obnavlja, nek' se uređuje. Lijepo je. Mislite li da će to biti gotovo do školske godine kada kreće škola i kada će zapravo biti još veći promet? Jedno 95 % će biti gotovo. Jasno, nadam se...."
"Trebamo biti strpljivi. Ovo su stari i vodovodi, i kanalizacije i toplovodi. I ulica se kad tad mora renovirati. Za sada, koliko ja vidim, radovi napreduju normalno. Jer je ovo baš generalno uređenje i mislim da će svi u devetom mjesecu biti zadovoljni. Kod građana sve što se radi je u nevrijeme. Oni bi voljeli da se radi kada nekom paše. Al' tko će udovoljiti milijun ljudi? To je jako teško."
Nakon desetljeća zanemarivanja jasno je da zagrebačka javna infrastruktura vapi za obnovom. No ostaje pitanje – je li ovakav broj gradilišta u istom trenutku ipak bio prevelik zalogaj?
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