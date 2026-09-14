ljubavni problemi?
Pritvoren kuhar iz Hercegovine zbog podmetanja požara na Pelješcu. Poznat motiv?
Dežurni sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku odredio je do 30 dana istražnog zatvora 21-godišnjem T. J. iz Čapljine, osumnjičenom za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.
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T. J. je tijekom ljeta radio kao kuhar na Pelješcu, gdje je imao i uredno prijavljeno boravište, a Policijska postaja Ston protiv njega je 10. rujna podnijela kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku.
Policija je reagirala nakon dojave poljskog turista koji je uz državnu cestu D-414, između Brijeste i Luke Dubrave na Pelješcu, uočio muškarca kako plinskim „Zippo“ upaljačem pali nisko raslinje i suhu travu.
Požar su brzo lokalizirali pelješki vatrogasci, no prije toga je zahvatio oko 2500 četvornih metara površine.
Pregledom snimki nadzornih kamera policija je utvrdila kojim je vozilom muškarac došao na lokaciju, a potom i identificirala osobu koja je u tom trenutku upravljala vozilom.
Glasnogovornik dubrovačkog Županijskog suda, sudac Pero Miloglav, rekao je da je dežurni sudac istrage prihvatio prijedlog zamjenika općinskog državnog odvjetnika Cvitana Raguža te osumnjičenom odredio istražni zatvor u trajanju do 30 dana, piše Dubrovački dnevnik.
Zbog razočaranja u ljubavi potpalio požar?
Sudac je pritom ocijenio da je osumnjičeni paljenjem suhe trave pokazao visok stupanj kriminalne volje, zbog čega postoji opasnost da bi na slobodi mogao ponoviti isto kazneno djelo ili počiniti teže.
Pritvorenom 21-godišnjaku predsjednica dubrovačkog Županijskog suda trebala bi uskoro odrediti branitelja po službenoj dužnosti.
Ipak, prema navodima iz teksta, osumnjičeni vjerojatno neće dugo ostati u istražnom zatvoru jer je tijekom saslušanja u cijelosti priznao kazneno djelo za koje ga se tereti.
Prema neslužbenim informacijama, kuhar je uhićen 12. rujna oko jedan sat poslije ponoći, a sucu istrage priveden je u nedjelju, 13. rujna.
Dubrovački dnevnik navodi i da je, prema njihovim neslužbenim saznanjima, mogući razlog takvog postupanja i podmetanja požara – koji se mogao proširiti na znatno veću površinu i prouzročiti veću štetu – bilo razočaranje u ljubavi, piše Dubrovački dnevnik. Taj navod o motivu nije predstavljen kao službeno potvrđena činjenica.
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