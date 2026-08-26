20000 EURA
Prvi put u Hrvatskoj: Pravomoćna odšteta žrtvi svećenikova spolnog zlostavljanja
Nešto više od godinu dana nakon što je splitski Općinski sud u ponovljenom postupku dosudio 20 tisuća eura odštete danas 44-godišnjem Splićaninu, koji je kao maloljetnik bio žrtva seksualnog zlostavljanja, presuda je postala pravomoćna
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Odluku splitskog suda potvrdilo je tročlano vijeće Županijskog suda u Zagrebu.
U postupku je utvrđeno da je muškarca dok je bio maloljetan seksualno zlostavljao fra Gracijan (Stipe) Gašperov, nekadašnji član Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca i tadašnji gvardijan crkve sv. Frane u Splitu, piše Vladimir Urukalo, novinar Slobodne Dalmacije.
Prema dostupnim informacijama, riječ je o prvoj pravomoćnoj presudi takve vrste u Hrvatskoj.
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