Čačić o uvozu otpada: Ostalo je samo par zemalja gdje je takav mutež. Hrvatska je top

"Ne, siguran sam da on nije korumpiran novcem, ali je korumpiran ovisnošću o svojoj poziciji u vlasti, o političkim parametrima koji ga na toj vlasti drže, o glasovima. Naša vlast od kad postoji, bez obzira na Vlade, sve isto - kontinuirano se ne želi suočiti s tim problemom. Točno se zna što trebaju napraviti, međutim to je skupo za tu vlast, za bilo koju vlast. A to što je to dugoročno, pa i bukvalno smrtonosno za građane, to nijednoj od tih vlada nije bilo ni na kakav način bitno. I nije ni danas", poručio je.