opasni otpad
Čačić o uvozu otpada: Ostalo je samo par zemalja gdje je takav mutež. Hrvatska je top
Bivši ministar gospodarstva Radimir Čačić gostovao je kod naše Nine Kljenak u Novom danu i komentirao ilegalno odlaganje otpada te povećan uvoz otpada.
Uvoz otpada se, kaže, dramatično povećava. "Dramatično pada broj točaka koje su transportno u Europi dostupne, a imaju namjerno svjesno nedovršen i netransparentan sustav u kojem su moguće, i u velikoj mjeri korumpiranu vlast, nadograđenu na taj sustav. Čim postavite nečist i netransparentan sustav, na to se nadovezuje korupcija jer je to prirodno i plodno tlo", rekao je.
Dodao je da ne misli da je onaj koji je postavio sustav, taj sustav postavio zato jer je korumpiran.
"Ne, siguran sam da on nije korumpiran novcem, ali je korumpiran ovisnošću o svojoj poziciji u vlasti, o političkim parametrima koji ga na toj vlasti drže, o glasovima. Naša vlast od kad postoji, bez obzira na Vlade, sve isto - kontinuirano se ne želi suočiti s tim problemom. Točno se zna što trebaju napraviti, međutim to je skupo za tu vlast, za bilo koju vlast. A to što je to dugoročno, pa i bukvalno smrtonosno za građane, to nijednoj od tih vlada nije bilo ni na kakav način bitno. I nije ni danas", poručio je.
"Potpunu kontrolu u svakom pogledu ima država"
Istaknuo je da je sustav napravljen tako da jedini koji ima mogućnost da bilo što napravi je Grad Zagreb koji ima dimenziju od 800 tisuća stanovnika, koja je ekonomska podloga i baza da se realizira zakonski preduvjet da je za otpad u ovoj zemlji minimalna količina 800 tisuća. "Dakle, Grad Zagreb isto nije napravio ništa", rekao je.
Dodao je i da je svjesno napravljeno da su papir i formalne ovlasti dobile županije, odgovornost za rješavanje otpada je na lokalnoj samoupravi koja, ističe, ne može napraviti ništa, a županije koje izdaju papire nemaju nikakvu ovlast da to kontroliraju.
"Potpunu kontrolu u svakom pogledu ima država. Dakle, imate jedan sustav koji svjesno stvara podlogu da se ovo događa. Zašto sada agresivno? Zato što je ostalo samo par zemalja gdje to možete, gdje je takav mutež. Hrvatska je top, Grčka, Rumunjska, Bugarska. To je sve. Sve druge zemlje su pokazale dovoljno državničke svijesti - neću reći mudrosti jer tu nije riječ o mudrosti, zna se točno što se treba napraviti - državničke odgovornosti na razini svojih vlada, kakve god one bile", poručio je.
One su, kaže, uspjele shvatiti da europski cilj i direktivu o 65 posto komunalnog otpada koje se treba odvojiti i reciklirati, a 35 posto ide u spaljivanje, mora za to imati spalionicu.
"Nakon što se tih 30-35 spali, 3 ili 5 posto ostaje opasnog otpada koje se onda različitim metodama mora pretvoriti u nešto što se može odložiti u posebno izolirane spremnike", rekao je .
"Da ministrici nije gadljivo reći da ona to zna..."
Čačić je dodao da Hrvatska tu svjesno nije napravila ništa.
"Hrvatska treba samo jednu takvu spalionicu, maksimalno tri. Jedna je dovoljna. Farsično je gledati vlast koja trabunja o tome. Ministrica Vučković, koja je jedna ozbiljna, pametna i odgovorna žena, da joj nije samoj sebi, blago rečeno, gadljivo reći da ona to zna. Čuo sam rečenicu da su već počeli. Nakon 11 godina, oni su već počeli! Dakle, sve vlade su krive, ali ovi 11 godina gledaju problem koji je sad eksplodirao", poručio je.
Naglasio je da se smanjio broj zemalja u kojima nema nikakve kontrole i u kojima je korupcija prejaka, svelo se, kaže, uglavnom na Hrvatsku i sve sad to agresivno ide prema Hrvatskoj. Dodao je da su ekstraprofiti ogromni pa se i javljaju ovakve tvrtke.
"I prije je toga bilo. Neke od naših najvećih tvrtki, najpoznatijih u otpadu, su nastale na tom mafijaškom poslovanju. U toj muteži se to činilo, kao i u drugim zemljama. Ali, sad se to uglavnom svodi na Hrvatsku. Imamo Gospić, i ne samo Gospić", poručio je.
"Znamo da građani ove zemlje s razlogom ne vjeruju državi"
Navodi da bi se Zagreb trebao ponašati kao primjer za državu, i napraviti tu spalionicu. Jer, kaže, nema nitko u Europi tko nema spalionicu.
"Naravno da bi HDZ prvi politički skočio na takvu najavu. Ali, to smo gledali i s druge strane. Ako to prvi kaže HDZ, skočit će drugi. Nije važno o čemu se radi. Interes, stvarni dugoročni interes građana države je da imamo rješenja koja su nužna. Znamo da građani ove zemlje s razlogom ne vjeruju državi, to je jedan od razloga zašto stvari na prolaze. To je zatvoren krug. Ne vjeruju jer država zaslužuje da joj se ne vjeruje, a zato jer ne vjeruju ne može država reći, odnosno dobit će batina kad to kaže, sagradit ćemo ovdje spalionicu", rekao je.
Čačić je istaknuo da građani u drugim zemljama, kad im država kaže da je to potpuno bezopasno, to može proći. "Mi ćemo to konačno morati napraviti, moramo napraviti tu priču za nuklearni otpad, ne možemo u zlatu plaćati Slovencima i Europi. Moramo napraviti i spalionice. Mi trabunjamo, nitko ne kaže "Car je gol", a svi sve znaju", poručio je.
"Vlada jednostavno ne funkcionira pod pritiskom krize"
Bivši ministar je istaknuo da je "ova Vlada potpuno nesposobna za krizne situacije".
"Dokazano, ona jednostavno ne funkcionira pod pritiskom krize, nije u stanju. Potresi su to pokazali, to je očito. Ponosno završavamo tih par kućica koje smo trebali završiti. Još ćemo pet godina to mrcvariti, zato jer smo nesposobni. Ponosni smo što ovaj jedan neboder srušili, a priča je trebala biti završena prije šest mjeseci. Ali, tako to ide. Međutim, ajmo početi i reći koji su rokovi", istaknuo je.
Konferenciju za medije za danas je najavio SDP-ov Mihael Zmajlović, a Čačić kaže da od njih ne očekuje ništa. "To je ono što je tragično", rekao je i rekao da bi se sad, kao i u Domovinskom ratu, trebali sjesti i s HDZ-om i usuglasiti da imaju zajednički interes, da Hrvatska ne postane europsko odlagalište za opasni otpad.
Komentirao je i turističku sezonu, istaknuvši da je tužno da se mi veselimo rastu od 0,5 do jedan posto, kad Grčka raste čak 40 posto. Dodaje da taj rast do jedan posto smatramo dobrim, ali, ističe, nije ništa dobro. Poručuje da su razlog za to hoteli, te da cijeli Mediteran ima višestruko manje PDV-e na hotele.
"Riješili su kozmetiku"
Kaže da "nije posebno iznenađen" činjenicom da se Pripuzova tvrtka javila na natječaj za sanaciju otpada. "Ali, OK. Sve je to skupa za onaj marginalni dio, koji je očito rješiv. Riješili su kozmetiku, površinu, aspirin. Ali, o onom zakopanom će tek početi razgovarati, uopće nemaju model. I to će jedanput riješiti, ali najveće bogatstvo koje Hrvatska ima su vode", rekao je.
Otkrio je da najveći novac koji smo dobili za autoceste, nije nam, kaže, dala nikakva Europa, razvojni fondovi, dao na je - Japan, njihov fond za izvoz. Istaknuo je da je prvo pitanje, i uvjet, predsjednika tog fonda bilo da li na autocestama kroz Liku imamo zatvoreni sustav kanalizacije.
"Da ulja s autoceste, taj opasni otpad, ne ide u kraške vode. Pazite, 2001. godine u Tokiju. Mi danas, 2026. razgovaramo o toj temi", zaključio je Čačić.
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