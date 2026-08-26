nove vrijednosti
HZMO donio odluku o usklađivanju mirovina, evo kad stižu uvećani iznosi
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objavio je da je na današnjoj, 26. sjednici Upravnog vijeća donesena Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine (AVM) od 1. srpnja 2026. koja iznosi 15,64 EUR, a izračunana je na temelju objavljenih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku.
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"Budući da je AVM od 1. siječnja 2026. iznosio 14,84 EUR, a stopa povećanja AVM-a od 1. srpnja 2026. iznosi 5,40 posto, novi AVM iznosi 15,64 EUR", navode iz HZMO-a.
Pojašnjavaju da se stopa usklađivanja aktualne vrijednosti mirovine, koja se primjenjuje 1. siječnja i 1. srpnja svake kalendarske godine, određuje tako da se zbroji stopa promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište koje mu prethodi i stopa promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište koje mu prethodi.
Ako je udio stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa manji ili jednak 50 posto, stopa usklađivanja mirovina određuje se tako da se zbroji 15 % stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 85 posto stope promjene prosječne bruto plaće. Ako je udio stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa veći od 50 posto, stopa usklađivanja mirovina određuje se tako da se zbroji 85 posto stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 15 posto stope promjene prosječne bruto plaće.
Udio stope promjene indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa promjene manji je od 50 posto, što znači da se stopa godišnjeg rasta mirovina određuje tako da se zbroji 15 posto stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 85 posto stope promjene prosječne bruto plaće, tako da stopa usklađivanja od 1. srpnja 2026. iznosi 5,40 posto.
"Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti isplatit će se u rujnu (s mirovinom za kolovoz), zajedno s razlikom za srpanj 2026", ističu.
Na sjednici su donesene i Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2026., prema kojoj najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2026. iznosi 16,58 EUR, te Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2026., prema kojoj osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti iznosi 358,48 EUR.
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