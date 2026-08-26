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Novi Pravilnik

Što će se uskoro moći graditi bez građevinske dozvole?

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N1 Info
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26. kol. 2026. 11:24
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bager, gradnja, gradilište, bespravna gradnja
Pixabay / Ilustracija

Novi Pravilnik o građevinama i radovima za koje nije potrebna građevinska dozvola u javnom je savjetovanju koje traje do 3. rujna. Novi pravilnik definira što se i gdje može graditi, kakva je procedura i koja je dokumentacija za što potrebna.

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"Kad se radi o nadstrešnici do 20 kvadrata koju gradimo neposredno uz osnovnu građevinu ili na građevinskoj čestici osnovne građevine, tada nije potrebna građevinska dozvola. Ali ako gradite nekakvu pomoćnu zgradu koja je u funkciji osnovne namjene do 50 kvadrata treba vam glavni projekt, prijava početka radova i uporabna dozvola, rekla je Dunja Magaš za HRT, državna tajnica u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Najveća se promjena odnosi upravo na mobilne kućice ili, kako se u budućem pravilniku nazivaju, jednoetažne modularno-montažne, odnosno pokretne kućice. One se smiju postavljati bez građevinske dozvole i bez glavnog projekta u prostoru kampa, ali sukladno uvjetima iz lokacijske dozvole temeljem koje je kamp dobio uporabnu dozvolu, a zatim i dozvolu za rad.

"Lokacijska dozvola za građevine iz turizma, potrebna je prije svega za kampove, a unutar toga za montažne modularne kućice do 40 kvadrata i visine do tri i pol metra. Druga podkategorija su građevine za robinzonski turizam - zgrade do 20 kvadrata, izrađene od prirodnih lakih materijala. To su dvije vrste građevina za koje je potrebna lokacijska dozvola, ali ne i građevinska, rekla je Magaš.

Još jedan izuzetak su solarne elektrane snage do 10 megavata za koje je potrebna lokacijska dozvola i glavni projekt.

Važno je naglasiti i da se mobilne kućice u bilo kojem drugom kontekstu ne smiju graditi, odnosno postavljati. 

"Prostorni plan mora definirati što se može graditi izvan građevinskog područja na poljoprivrednom zemljištu. Te mobilne kućice mogu ići samo u kampove koji su planirani prostornim planom, pojasnila je Magaš.

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Teme
građevine građevinska dozvola pravilnik zakon

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