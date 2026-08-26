Što će se uskoro moći graditi bez građevinske dozvole?

"Lokacijska dozvola za građevine iz turizma, potrebna je prije svega za kampove, a unutar toga za montažne modularne kućice do 40 kvadrata i visine do tri i pol metra. Druga podkategorija su građevine za robinzonski turizam - zgrade do 20 kvadrata, izrađene od prirodnih lakih materijala. To su dvije vrste građevina za koje je potrebna lokacijska dozvola, ali ne i građevinska, rekla je Magaš.