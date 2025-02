Hvarska biskupija objavila imena dvojice svećenika optuženih za pedofiliju

Podijeli :

Borna Filic/PIXSELL

Hvarska biskupija objavila je u srijedu imena dvojice svojih svećenika koji su optuženi za zlostavljanje maloljetnika.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“U Svetoj godini Jubileja nade i oprosta, nakon primljenih prijava žrtava koji su pretrpjele zlostavljanje od strane određenih svećenika Hvarske biskupije, u želji za obnovom narušenog povjerenja i s iskrenim osjećajima boli i kajanja, želimo izreći javnu ispriku žrtvama i dostaviti izvješće o prijavama onih koji su u našim vjerničkim zajednicama počinili ovako teška zlodjela. Nažalost, razmjeri zlostavljanja često su teži od onoga što nam je u ovom trenutku poznato. No, svjesni težine onoga što nam je do sada prijavljeno, donosimo izvještaj prijavljenih slučajeva zlostavljanja u Hvarskoj biskupiji do ovoga dana:

1. svećenik Josip Jelinčić (rođen 1934. – preminuo 2011.) optužen je za zlostavljanje maloljetnika. Nažalost, zlodjela su prijavljena Dikasteriju za nauk vjere i civilnim vlastima tek nakon njegove smrti (2018. godine), te su zaprimljene službene prijave od dvije žrtve, koje su nas upoznale sa svojim ranama i tadašnjem manjkavom postupanju i propustima odgovornih u Crkvi u zaštiti maloljetnika i prevenciji zlostavljanja.

2. svećenik Marijo Zelanović (rođen 1946. – preminuo 2025.) optužen je službenom prijavom 2018. godine za počinjenje kaznenog djela iz domene kazneno pravne zaštite djece i maloljetnika. Odmah nakon prijave, ovaj slučaj je prijavljen Dikasteriju za nauk vjere i civilnim vlastima, te je svećenik suspendiran, zabranjene su mu sve crkvene službe i približavanje maloljetnicima. Kanonsku kaznu izvršavao je do smrti, a civilni kazneni proces do smrti nije završen. Nažalost, tek nakon njegovog sprovoda prijavljen je slučaj zlostavljanja još jedne žrtve koji se svojedobno dogodio u mjestu gdje je obavljen i njegov sprovod, te sada i zbog tih okolnosti izražavamo duboko žaljenje i iskrenu ispriku.

Još jednom, upućujemo ispriku svima koji su ranjeni ili sablažnjeni krivim postupcima ovih pokojnika ili nepromišljenim postupcima bilo kojeg člana klera Hvarske biskupije, te iskreno tražimo oprost i suosjećamo sa svima, poznatima i nepoznatima, koji su doživjeli bilo kakvu traumu, zlostavljanje ili neshvaćanje, posebno – svim žrtvama i njihovim obiteljima.

Uz iskreno žaljenje i ispriku, ovim putem ponovno želimo ohrabriti sve članove naše biskupijske zajednice i sve ljude dobre volje da nam dojavu o sumnji ili o (mogućem) počinjenju zlostavljanja maloljetnika ili ranjivih osoba na području Hvarske biskupije na vrijeme prijave na adresu:

Hvarska biskupija

Trg sv. Stjepana 26, 21450 HVAR

021/741-152

[email protected].”

