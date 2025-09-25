Oglas

Mjesto Trenkovo

Putnički vlak naletio na osobni automobil kod Požege, očevid u tijeku

N1 Info
25. ruj. 2025. 09:33
Vlak
Ivica Galovic / PIXSELL / Ilustracija

Nesreća se dogodila na prijelazu u Ulici Vladimira Nadzora.

Putnički vlak naletio je na osobni automobil u mjestu Trenkovo.

Kako je izvijestila požeško-slavonska policija, nesreća se dogodila na prijelazu u Ulici Vladimira Nadzora.

Prema prvim informacijama, ozlijeđenih nema, javlja Net.hr.

Policajci iz policijske postaje Požega provode očevid nakon kojeg bi se trebali znati detalji nesreće.

požega prometna nesreća putnički vlak trenkovo

