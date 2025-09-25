Mjesto Trenkovo
Putnički vlak naletio na osobni automobil kod Požege, očevid u tijeku
N1 Info
|
25. ruj. 2025. 09:33
|
Nesreća se dogodila na prijelazu u Ulici Vladimira Nadzora.
Putnički vlak naletio je na osobni automobil u mjestu Trenkovo.
Kako je izvijestila požeško-slavonska policija, nesreća se dogodila na prijelazu u Ulici Vladimira Nadzora.
Prema prvim informacijama, ozlijeđenih nema, javlja Net.hr.
Policajci iz policijske postaje Požega provode očevid nakon kojeg bi se trebali znati detalji nesreće.
