Zašto se poruke Ursule von der Leyen automatski brišu? Oglasio se EK

U slučaju Macronove poruke, Komisija je procijenila da ona nije zadovoljavala kriterije za arhiviranje. Tu je odluku donio Bjoern Seibert, moćni šef kabineta Ursule von der Leyen. "Bio je jedan od aktera koji su sudjelovali u ovoj raspravi", potvrdio je Ujvari. "Predsjednica je procijenila SMS sa svojim šefom kabineta i relevantnim službama unutar Komisije."