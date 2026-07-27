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preko Velebitskog kanala

Bura turista na SUP-u odnijela od Karlobaga na Pag. HGSS opet apelira: Prije ulaska u more provjerite prognozu

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N1 Info
|
27. srp. 2026. 13:17
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pagsup
carolina daltoe on Unsplash, HGSS/Facebook

"Čovik lavra i snuje, a bura odlučuje", paška je izreka koja se u četvrtak navečer pokazala točnom. Naime, Hrvatska gorska služba spašavanja objavila je na Facebooku da su spasili stranog državljanina kojeg je na SUP-u bura odnijela preko Velebitskog kanala, od Karlobaga sve do Paga.

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"Srećom, imao je mobitel i uspio poslati svoju lokaciju, što je znatno olakšalo njegovo pronalaženje i spašavanje. Odmah po dojavi na teren je izašlo sedam spašavatelja HGSS Stanica Gospić.

Bura očito ima svoju redovnu liniju Karlobag - Pag, problem je što ne prodaje povratne karte. Da se i vama godišnji odmor ne pretvori u jednosmjerno putovanje, prije ulaska u more provjerite prognozu i pročitajte upute. Mogu vam uvelike pomoći", napisao je HGSS.

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Teme
bura hgss hrvatska gorska služba spašavanja otok pag sup

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