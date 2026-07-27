"Zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta na moru, koji su jučer, 26. srpnja vladali u vremenu dojave o nestanku voditelja dvotrupne jedrilice, tijekom plovidbe sa šest članova posade kod otoka Šolte, a kako su vremenske prilike na moru splitskog arhipelaga bile u daljnjem pogoršanju, akcija traganja i spašavanja pokrenuta je u punom intenzitetu sa svim raspoloživim jedinicama", priopćili su.