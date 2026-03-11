Šestero osumnjičenih za prijevaru s nekretninama - oštetili strane državljane za 600.000 eura

Istarska policija prijavila je šest hrvatskih državljana zbog prijevare, pranja novca i krivotvorenja isprava u prodaji nekretnina kojom su četvero stranih državljana oštetili za najmanje 600.000 eura, pri čemu je petero osumnjičenih u pritvoru, dok je 43-godišnja od ranije na izdržavanju zatvorske kazne.
Policija sumnjiči 43-godišnjakinju za prijevaru, pranje novca i krivotvorenje isprava, dok se za pranje novca sumnjiče još trojica muškaraca od 31, 39 i 67 godina te dvije žene od 49 i 67 godina.
Istraživanjem je utvrđeno da je 43-godišnjakinja, kao posrednica u prodaji nekretnina, lažnim prikazivanjem činjenica potencijalnim kupcima navodila da veći dio kupoprodajne cijene nekretnina isplaćuju u gotovini, s ciljem da sebi i 39-godišnjaku pribavi znatnu protupravnu imovinsku korist.
Na taj je način od rujna 2022. do siječnja 2025. stekla najmanje 600.000 eura, oštetivši 58-godišnjeg austrijskog državljanina, 56-godišnjeg njemačkog državljanina, 55-godišnju njemačku državljanku i 62-godišnju slovensku državljanku. Pri prijevari na štetu slovenske državljanke koristila je i krivotvorenu dokumentaciju o kupoprodaji nekretnine kako bi uvjerila oštećenu u zakonitost transakcije.
Osim gotovinskih isplata, pojedinim je kupcima davala upute da novac uplaćuju na račune 49-godišnjakinje i 67-godišnjakinje, dok je dogovorno koristila i račune osumnjičenika u dobi od 31, 39 i 67 godina kojima je davala upute o međusobnim uplatama i isplatama kako bi prikrila nezakonito porijeklo novca.
Policija navodi i da je osumnjičena nezakonito stečen novac prikrivala kupnjom skupocjenih vozila koja je potom prodavala posredstvom 39-godišnjaka.
