saznanja o teškoj krađi?
FOTO / Splitska policija traži ovog muškarca! Prepoznajete li ga?
Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je fotografiju muškarca za kojeg se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o kaznenom djelu teške krađe.
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Kako navode, na području Splita, u objektu na Zenti, na adresi Zajčeva ulica, 29. lipnja 2026. godine počinjeno je kazneno djelo teške krađe na štetu ženske osobe.
Na fotografiji je muškarac za kojeg se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu.
Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografije, policija ih poziva da ih o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192.
Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese [email protected]
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