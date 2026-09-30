krajnja desnica
Jednoj političkoj stranci prijeti zabrana u EU-u, odluku razmatra šestero stručnjaka
Bivši kandidat za Europski parlament, stručnjaci povezani s političkim think tankovima i nekadašnji visoki dužnosnici Europske komisije dobili su zadatak savjetovati o tome treba li ukinuti neke europske političke stranke.
Šestero ljudi koje su imenovale institucije EU-a u četvrtak će početi raspravljati o tome treba li krajnje desnoj Europi suverenih nacija (ESN) oduzeti status europske političke stranke i uskratiti financiranje, navodi se u internoj bilješci u koju je Politico imao uvid.
Odbor neovisnih uglednih osoba zadužen je za savjetovanje tijela koje nadzire europske političke stranke – Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade – o navodnim kršenjima europskih vrijednosti.
Članovi odbora odabrani su kombinacijom političkih dogovora, lobiranja država članica za svoje kandidate i odabira bivših kolega od strane dužnosnika Europske komisije, što je izazvalo negodovanje među strankama i zakladama čiji bi rad sada trebali nadzirati.
"Nadamo se da će Odbor neovisnih uglednih osoba postupati uz zakonom propisanu neutralnost, iako su imenovani ljudi s jasnim političkim vezama", rekao je Alexander Sell, potpredsjednik Europe suverenih nacija i predsjednik njezine zaklade. ESN je europska politička stranka kojoj pripada njemačka Alternativa za Njemačku (AfD).
"U istinskoj demokraciji predstavnici stranaka ne bi trebali sudjelovati u odlukama o financiranju svojih političkih suparnika", rekao je Sell.
Europski parlament u srpnju je dao zeleno svjetlo za pokretanje postupka kojim bi ESN mogao biti izbrisan iz registra europskih političkih stranaka i ostati bez financiranja, nakon što je nadležno tijelo utvrdilo navodna kršenja vrijednosti EU-a, uključujući antiimigrantsku, antisemitsku i anti-LGBT retoriku.
Stranka ESN zasebna je pravna osoba od političke skupine ESN u Europskom parlamentu, koja okuplja 27 zastupnika. Političke skupine zastupnički su klubovi u Europskom parlamentu, dok su europske političke stranke širi savezi nacionalnih stranaka koji se financiraju iz proračuna EU-a. Političkoj skupini ESN ne prijete sankcije.
Nakon što dobije svu dokumentaciju, odbor će imati dva mjeseca za donošenje mišljenja, a potom će nadležno tijelo donijeti konačnu odluku.
Izbor članova odbora
Kada je riječ o Vijeću EU-a, pojedine države članice predložile su samo dvoje kandidata, rekao je dužnosnik EU-a. Riječ je o njemačkoj profesorici europskog prava Piji Lange i Litavcu Linasu Kontrimasu, koji se 2019. kandidirao za Europski parlament na listi stranke povezane s Europskim konzervativcima i reformistima.
Glavno tajništvo Europske komisije predložilo je bivšu povjerenicu Martine Reicherts i bivšeg glavnog tajnika Komisije Alexandera Italianera, koji sada radi i kao savjetnik za pitanja EU-a u jednom odvjetničkom društvu.
Nakon političkog dogovora konzervativaca i socijaldemokrata u Europskom parlamentu, eurozastupnici su imenovali Lucu Vanonija, profesora specijaliziranog za pravo i religiju, koji je bio gostujući profesor u think tanku MCC povezanom s Viktorom Orbánom. Izabrali su i Annu Pacześniak, članicu Znanstvenog vijeća Zaklade za europske progresivne studije (FEPS), povezane s europskim socijaldemokratima.
Glasnogovornici i dužnosnici svih triju institucija ustvrdili su da su sva imenovanja provedena u skladu s pravilima jer zakon članstvo u odboru zabranjuje samo aktualnim dužnosnicima EU-a, povjerenicima i zastupnicima u Europskom parlamentu. U slučaju Pacześniak, zakon članstvo u odboru zabranjuje samo sadašnjim ili bivšim zaposlenicima političkih zaklada, ali ostavlja dovoljno prostora osobama koje su s njima povezane na druge načine.
Pravila također ne propisuju nikakvo razdoblje čekanja prije preuzimanja dužnosti u odboru, navodi služba za medije Europskog parlamenta.
Pacześniak je rekla da za svoj rad u FEPS-u ne prima nikakvu naknadu.
"Praksa FEPS-a jest pozivati u ovu skupinu ljude koji mogu kritički analizirati aktualnu političku situaciju, a ne samo one koji dijele socijaldemokratske stavove", rekla je.
Kontrimas, koji se za Europski parlament kandidirao na listi Litavskog saveza seljaka i zelenih, rekao je za POLITICO da je 2019. bio pozvan da se kandidira kao neovisni kandidat.
"Nisam pripadao toj stranci niti joj pripadam sada", rekao je.
Italianer je rekao da konzultantska tvrtka za koju radi primjenjuje "stroga pravila kako bi se pri prihvaćanju poslova izbjegli sukobi interesa".
Kada je riječ o Vijeću i Komisiji, njihovi kandidati morali su potpisati izjavu kojom potvrđuju da nisu ni u kakvom sukobu interesa. U Europskom parlamentu kandidati su "dužni pružiti informacije potrebne za procjenu njihove podobnosti i neovisnosti", priopćila je služba za medije.
Članovi za sudjelovanje u radu odbora ne primaju naknadu, ali im se nadoknađuju troškovi.
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