Jednoj političkoj stranci prijeti zabrana u EU-u, odluku razmatra šestero stručnjaka

Glasnogovornici i dužnosnici svih triju institucija ustvrdili su da su sva imenovanja provedena u skladu s pravilima jer zakon članstvo u odboru zabranjuje samo aktualnim dužnosnicima EU-a, povjerenicima i zastupnicima u Europskom parlamentu. U slučaju Pacześniak, zakon članstvo u odboru zabranjuje samo sadašnjim ili bivšim zaposlenicima političkih zaklada, ali ostavlja dovoljno prostora osobama koje su s njima povezane na druge načine.