Ovo je pet bitaka koje će odlučiti o europskoj "Made in Europe" strategiji

No za to je potrebno odgovoriti na politički vrlo osjetljiva pitanja: koliko neki proizvod mora biti europski da bi ispunjavao uvjete i koliko bi više vlade i potrošači trebali biti spremni platiti za kupnju domaćih proizvoda. Podjele ne postoje samo između Parlamenta i Vijeća nego i među samim vladama, pa čak i među političkim saveznicima iz različitih država.