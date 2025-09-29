očevid u tijeku
Stanovnike Jaruna u šest ujutro probudila pucnjava, oglasila se policija
Jutros oko 6 sati ujutro pucnjevi iz vatrenog oružja uznemirili su stanovnike zagrebačkog Jaruna.
Dojava da netko puca, policiji je stigla oko 6 sati nakon čega se više policijskih vozila zaputilo u Ulicu Hrvoja Macanovića nadomak kvartovske tržnice.
Tamo su zatekli naoružanog muškarca.
"Možemo potvrditi da smo zaprimili dojavu i da je jedna osoba pod nadzorom policije u nadležnoj policijskoj postaji. Kriminalističko istraživanje i očevid su u tijeku kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja", kažu za Jutarnji iz PU zagrebačke.
Pritom napominju da je za pištolj iz kojeg je osoba pucala utvrđeno da se radi o plinskom pištolju.
