očevid je u tijeku
Strava na Krku: Pronašli tijelo muškarca u opožarenoj kući
U opožarenoj kući u gradu Krku u subotu je pronađeno tijelo smrtno stradalog 74-godišnjaka, izvijestila je primorsko-goranska policija.
Policija je u subotu oko 15.20 sati zaprimila dojavu vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Krk o pronalasku tijela muške osobe u opožarenoj kući.
Tijelo 74-godišnjeg hrvatskog državljana prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci kako bi se obdukcijom utvrdio točan uzrok smrti.
Očevidom će se utvrditi uzrok požara, ukupna materijalna šteta te sve okolnosti ovog događaja, javila je primorsko-goranska policija.
